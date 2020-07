Latinoamericanos pierden un aliado con muerte de John Lewis, dice NALEO

Tweet on Twitter

Los Ángeles, 18 jul. (EFE News).- La Asociación Nacional de Funcionarios Latinos Elegidos (NALEO) lamentó este sábado el fallecimiento del histórico dirigente afroamericano y congresista demócrata John Lewis, a quién calificó como un “aliado de los latinoamericanos”.

“El pueblo estadounidense ha perdido un gigante con la muerte del congresista John Lewis”, dijo en un comunicado el presidente de NALEO, Ricardo Lara.

“Siguió siendo un aliado de los latinoamericanos durante toda su carrera (…) sirviendo como una brújula moral incondicional a través de la cual ver la justicia y la equidad”, agregó.

La presidenta de la Cámara de Representantes, Nancy Pelosi, confirmó el deceso de Lewis, de 80 años, la noche de este viernes.

Nacido en Alabama en 1940, Lewis fue el tercero de diez hermanos en una familia de aparceros afroamericanos, y se vio obligado a asistir a las escuelas públicas segregadas de la época.

Lewis destacó como líder de los derechos civiles en la década de 1960 y fue uno de los dirigentes de las llamadas marchas de Selma a Montgomery de 1965, que reclamaban el ejercicio del derecho a voto de los afroamericanos.

Durante el conocido como Domingo Sangriento en Selma, la Policía Estatal de Alabama apaleó a Lewis y le partió el cráneo, una paliza que fue televisada y que provocó en el país un impulso contra la segregación racial.

También fue uno de los impulsores de la Marcha en Washington por el trabajo y la libertad de 1963, donde fue telonero de Martin Luther King Jr. y su histórico discurso “I have a dream”.

El primogénito de Luther King, Martin Luther King III, dijo este viernes en Twitter de Lewis que “era un auténtico tesoro de Estados Unidos”.

“Dio voz a los sin voz, y nos recordó a cada uno de nosotros que la herramienta no violenta más poderosa es el voto. Nuestros corazones se sienten vacíos sin nuestro amigo, pero encontramos consuelo al saber que finalmente es libre”, añadió.

Último superviviente del grupo de líderes afroamericanos conocido como Big Six y liderado por Luther King, Lewis llegó al Congreso en 1987 en representación de Georgia, un puesto que ocupó hasta su muerte convirtiéndose en un influyente legislador.

“La oposición implacable y feroz del congresista Lewis a la separación familiar en la frontera fue un testimonio de su apoyo inequívoco a los inmigrantes y a aquellos que ven a Estados Unidos como un refugio y un faro de nuevos comienzos”, subrayó Lara.

Poco antes de año nuevo, Lewis anunció haber sido diagnosticado de cáncer de páncreas en estado avanzado (fase IV) y a sus entonces 79 años dijo tener intención de combatirlo.

Le quedó tiempo para vivir las recientes protestas raciales que provocaron el asesinato del afroamericano George Floyd a manos de policías en Mineápolis.

“Su voluntad inquebrantable de meterse en lo que llamó “buenos problemas” nos recordará para siempre las verdades evidentes y los fundamentos innegables de la justicia que él ayudó a facilitar”, subrayó Lara.

“Él será extrañado”, concluyó.