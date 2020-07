¡Obtenga información sobre los requerimientos para los espacios al aire libre para restaurantes, ventas de comida y tiendas minoristas!

Tweet on Twitter

SEATTLE – El Departamento de Salud del Estado de Washington ha aprobado la solicitud del condado de King para pasar a la Fase 2 del plan del gobernador Inslee “Arranque Seguro” (Safe Start), conforme el cual algunos negocios y otras actividades podrán expandir sus operaciones dentro del marco de una estricta política de salud pública. Sabemos que muchos dueños de negocios están ansiosos por reabrir o ampliar sus operaciones, así que hemos reunido información relacionada con los diferentes tipos de permisos que están disponibles y los publicamos aquí.

Espacios al aire libre en la acera o en la calle

Si está interesado en utilizar el espacio en la acera o en la calle frente a su negocio para añadir un café o para el comercio minorista de manera temporal, o si tiene un camión de comida o un carro de venta ambulante y le gustaría probar nuevos lugares para sus ventas, necesitará un permiso de uso de la calle del Departamento de Transporte de Seattle (Seattle Department of Transportation, SDOT).

Opciones nuevas y flexibles de permisos para cafeterías en la acera, exhibición de mercancía y ventas de comida

Hemos creado permisos temporales para expandir nuestro apoyo para restaurantes, almacenes minoristas, camiones de comida y otros vendedores. Estos permisos tienen una vigencia de seis meses.

Café temporal al aire libre : Con este permiso, los restaurantes pueden tener una cafetería al aire libre tanto en la acera como en el espacio adyacente a la fachada de su negocio. En algunos casos, permitiremos que cafeterías se expandan más allá del frente del negocio. Para calificar para la opción de permiso temporal de cafetería, la cafetería propuesta debería: No tener ninguna cerca (adyacente al edificio) o tener una cerca temporal, que pueda detectar un bastón Retirarse cuando el restaurante esté cerrado No estar ubicado en ninguna zona de carga (para los espacios en el borde de la acera) Los restaurantes que quieran una cafetería en otros lugares o con instalaciones más permanentes, pueden solicitar nuestro permiso para cafetería en la acera o en la calle.

Exhibición temporal de mercancía : Queremos que sea más fácil para los negocios fomentar el distanciamiento social entre los clientes mientras refuerzan su habilidad para satisfacerlos. Con este permiso, un negocio puede instalar una exhibición de mercancía en espacios adyacentes a su tienda o en el borde de la acera. Para calificar para el permiso temporal de mercancía, la exhibición deberá: Removerlo cuando el negocio esté cerrado. No ubicarse en ninguna zona de carga (para los espacios en el borde de la acera) Con este permiso, también accedemos a que las ventas ocurran fuera en vez de dentro de la tienda.

Permisos de venta temporal : Estamos ofreciendo un permiso de venta temporal por hasta seis meses, lo que dará mayor flexibilidad a los comerciantes para probar nuevos lugares e ir hasta donde se encuentren las personas durante la pandemia. Esta opción está disponible tanto para camiones como para carros que vendan comida, flores o publicaciones. Para calificar para la opción de venta temporal, deberán satisfacerse los siguientes criterios: Estar abierto por un bloque de cuatro horas al día (como entre las 10 a.m. y 2 p.m. para la hora de almuerzo) Si vende comida, deberá ubicarse al menos a 50 pies de otro negocio de comida, salvo que tenga el apoyo de negocios de comida adyacentes No ubicarse donde un negocio adyacente proponga utilizar un espacio en el borde de la acera (para los espacios ubicados en el borde de la acera) No ubicarse en ninguna zona de carga (para los espacios en el borde de la acera). Adicionalmente, con este permiso, aceptaremos que más de dos comerciantes estén en la misma cuadra.

Los comerciantes que quieran vender en otros lugares o tener un permiso tradicional de un año, tienen la oportunidad de solicitar uno de nuestros permisos ya existentes para ventas.

¡Aquí les contaremos cómo estamos facilitando la obtención de estos tipos de permisos!

No se permiten tarifas y aplicación de requisitos modificados

Para facilitar que los restaurantes, almacenes minoristas, dueños de camiones de comida y dueños de carros de venta tomen ventaja de estos nuevos tipos de permisos, nosotros hemos:

Elininado el permiso y revisado las tarifas

Exoneramos las tarifas diarias, asociadas a la reservación de espacios de estacionamiento para cafés al aire libre, exhibición de mercancía y ventas en espacios ubicados al borde de la acera

Líneas de tiempo optimizadas

Para estos nuevos tipos de permiso, nuestra meta es acelerar y dar prioridad a las revisiones de las solicitudes. El tiempo de revisión dependerá de la complejidad de la solicitud, el volumen de las solicitudes de permiso y la preparación del solicitante. Todos estos factores hacen que el tiempo de aprobación varíe.

Actualizamos los requerimientos de notificaciones públicas

Para acelerar la emisión de nuestros permisos, no estamos exigiendo el plazo habitual de dos semanas de comentarios públicos para nuevos cafés y comerciantes temporales al aire libre. En cambio, los solicitantes deberán divulgar a los residentes y negocios cercanos su propuesta de café temporal, exhibición de mercancía o lugar de venta, antes de empezar sus actividades.

¿Qué más necesito saber?

Debido a consideraciones como el ancho de la acera, no todos los lugares podrán optar a estos tipos de permiso. Sin embargo, nos encanta explorar otras oportunidades con los dueños de los negocios, como nuestro permiso gratis para mesas y sillas.

¿Cómo solicito estos permisos?

Envíe su solicitud en línea, a través del Portal de Servicios de Seattle. ¡Visite nuestra página web para encontrar información sobre el permiso temporal y ver las instrucciones paso a paso sobre cómo hacer su solicitud!

Espacios al aire libre en propiedad privada

Si está interesado en crear o ampliar un espacio al aire libre para actividades comerciales en su inmueble, lo más seguro es que necesite un permiso del Departamento de Construcción e Inspecciones de Seattle (Seattle Department of Construction and Inspections, SDCI). Cualquier espacio dedicado a las actividades comerciales al aire libre, como servicios de comida, ventas o distribución de productos, deberá ser accesible a las personas con discapacidades y no bloquear las salidas requeridas por los edificios ya existentes.

Es posible que no necesite un permiso si:

Si su espacio al aire libre cumple todas las normas del Código de Urbanismo, como:

Su espacio al aire libre estará ubicado al menos a 50 pies de un inmueble en una zona residencial. Puede revisar la zonificación aquí.

Su espacio al aire libre no tendrá ningún impacto en el espacio para conducir de su estacionamiento.

No va a levantar ninguna tienda u otra estructura.

Tipos de permisos para espacios al aire libre en propiedad privada

Si necesita un permiso para su nuevo espacio al aire libre, estas son las formas más rápidas de obtener la aprobación:

Permiso de uso permanente: Solicite este permiso si su espacio al aire libre está ubicado a más de 50 pies de una zona residencial y si cumple todas las demás normas del Código de Urbanismo de la Ciudad. Este permiso lo autorizará a utilizar su nuevo espacio al aire libre de forma permanente.

Permiso de uso temporal: Solicite este permiso si su espacio al aire libre está ubicado a menos de 50 pies de una zona residencial o si necesitará que se flexibilicen otras normas del Código de Urbanismo. Este permiso lo autorizará a utilizar su espacio al aire libre por cuatro semanas, aunque puede hacer la solicitud nuevamente.

Permiso de uso intermitente: Solicite este permiso si su espacio al aire libre está ubicado a menos de 50 pies de una zona residencial o si necesitará que se flexibilicen otras normas del Código de Urbanismo y si solo si tiene que utilizarlo una o dos veces cada semana. Este permiso es bueno para todo el año.

¿Cuánto cuestan estos permisos y en cuánto tiempo los obtendré?

Estos tipos de permisos para procesarlos pueden tomar algunas semanas, en la mayoría de los casos costará $350 aproximadamente.

Para apoyar la recuperación económica durante la pandemia de COVID-19, el SDCI está acelerando la revisión de permisos para el uso de espacios al aire libre en propiedad privada y priorizará los permisos en vecindarios de escasos recursos. Recomendamos que cualquier negocio que esté interesado envíe su solicitud lo antes posible.

¿Cómo solicito estos permisos?

Envíe su permiso en línea, a través del Portal de los Servicios de Seattle.

Consulte la Hoja de Consejos 103 sobre cómo preparar un plano básico del lugar para su solicitud de permiso. Su plano del lugar deberá mostrar las dimensiones del espacio al aire libre que propone, indicar qué tan cerca está de los linderos del inmueble e incluir etiquetas para señalar las mesas o sillas.

¿Necesita ayuda o tiene preguntas?

Si tiene preguntas relacionadas con los diferentes tipos de permiso que están disponibles o con el proceso de solicitud, llámenos al 206-684-8090 o envíenos un correo electrónico a oed@seattle.gov

para obtener ayuda y asistencia técnica gratuitas.