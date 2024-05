Tweet on Twitter

Share on Facebook

Madrid, 1 may (EFE).- Los goles decisivos que asumió Cristiano Ronaldo en una etapa gloriosa del Real Madrid, en el camino a tres Ligas de Campeones consecutivas, y que heredó Karim Benzema, salen en el presente de las botas del brasileño Vinícius Junior, salvador con su doblete en el Allianz Arena en semifinales, ronda en la que ha marcado las tres últimas temporadas asumiendo un papel estelar a sus 23 años.

Vinícius salió al rescate del Real Madrid una eliminatoria más. Le puso en ventaja mostrando una mejoría en la libertad de movimientos que le otorgó Carlo Ancelotti en la primera parte, alejándolo de la banda izquierda y atacando el espacio en la zona del delantero centro. Mejorando en la definición para marcar de primeras el pase de maestro entre líneas de Toni Kroos.

Sobre todo trascendental el brasileño cuando su equipo perdía. Remontado por el Bayern y dando un paso firme al frente cuando hacía falta un referente ofensivo. Ya pegado al costado izquierdo para buscar las cosquillas a Kimmich. Probando primero a Manuel Neuer y desequilibrando después para asociarse con Rodrygo en la acción del penalti que marcó para el empate. No pudo chutar en el Etihad al haber sido sustituido en la tanda final de la vuelta de cuartos de final. Se desquitó en el primer capítulo de semifinales.

Ya son cuatro los tantos de Vinícius en semifinales de la Liga de Campeones. Superó a futbolistas madridistas de la talla de Amancio Amaro, Pirri y Sergio Ramos. Igualó a Carlos Santillana y Rial. Con 23 años ya sólo tiene por delante como goleadores a puertas de la final a Alfredo di Stéfano, Cristiano Ronaldo, Benzema y Puskás. Sitúa su nombre entre jugadores que marcaron distintas épocas de gloria del club.

De los 20 tantos de ‘Vini’ en la ‘Champions’, ocho fueron en eliminatorias. Para la historia dejó el gol del triunfo en la decimocuarta Copa de Europa del Real Madrid. El que tumbó al Liverpool en París en 2022. Antes, en eliminatorias, le hizo dos dobletes al club inglés, en cuartos de final de la temporada 2020/21 y en octavos de la 2022/23.

Levantó de la lona al Real Madrid en el Etihad ante el Manchester City en la ida de las semifinales de la Liga de Campeones de las remontadas, en la derrota 4-3, en la edición que acabó siendo gran protagonista como goleador de la final. Repitió ante el equipo de Pep Guardiola para dar esperanzas en el primer pase de las semifinales de la pasada edición, antes del batacazo en Mánchester.

Y en la actual, marcó al Leipzig para devolver la tranquilidad en octavos de final en el Santiago Bernabéu, y se puso el traje de Cristiano Ronaldo en el mismo escenario donde el portugués firmó goles para el mal recuerdo de la afición del Bayern en el Allianz Arena.

Solamente el portugués, devorador del gol, marcó en tres ocasiones un doblete para el Real Madrid en una semifinal de la máxima competición. Di Stéfano y Benzema lo lograron en dos. Vinícius, que ya disputó tres y va camino de superar todos los récords, se sumó Puskás, Tejada, Santillana, Sergio Ramos y Rodrygo en el prestigioso club de los autores de dos tantos en la ronda previa a la gran final de la Copa de Europa.

En una temporada en la que lesiones musculares le impidieron jugarlo todo como era habitual -ha jugado 34 partidos de los 48 que ha disputado el equipo de Ancelotti esta campaña-, ‘Vini’ ya se ha convertido en el máximo goleador y va camino de superar su mejor marca anotadora, 23 tantos, en un número menor de encuentros.

En Múnich dio caza a los 21 goles de Jude Bellingham. Además, ha repartido once asistencias, asumiendo la responsabilidad ofensiva de un Real Madrid que siente cerca la final de Wembley y la posibilidad de conquistar la decimoquinta.

Roberto Morales

Me gusta esto: Me gusta Cargando...