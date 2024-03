Hollywood da los últimos retoques para celebrar la 96.ª edición de los Óscar

Los Ángeles (EE.UU.), 9 mar (EFE).- El Paseo de la Fama de Hollywood recibe los últimos retoques para poder acoger a las estrellas que brillarán en la tarde del domingo cuando se lleve a cabo la 96.ª edición de los Óscar y se den a conocer los triunfadores de una temporada de premios dominada por ‘Oppenheimer’.

Las labores de instalación de cámaras, luces y el trabajo de decoración que se realizan dentro de la carpa instalada en el Hollywood Boulevard de Los Ángeles (EE.UU.) suceden entre el furor de fans, turistas curiosos y transeúntes locales desesperados por el caos.

“Es interesante ver todo el trabajo que se hace para convertir un pedazo de avenida en literalmente un set de televisión. No hay nada más Hollywood que eso”, contó a EFE Mirelle Ortega, una vecina de la zona.

Ortega está acostumbrada al revuelo del vecindario y sabe los pros y contras de vivir en un lugar tan turístico que además de los Óscar recibe alfombras rojas de estrenos de series y películas todo el año.

“Yo afortunadamente trabajo desde casa, pero si tuviera que salir a trabajar, siento que sí sería mucho más molesto”, apuntó.

La turista puertorriqueña Frances Rivera, vive con total asombro los preparativos externos del teatro Dolby, en donde se llevarán a cabo los premios.

“Vine de visita con mi niña y coincidimos con esto. Fue una sorpresa y es impresionante porque uno siempre lo ve por televisión, pero verlo en persona es otra cosa”, dijo la originaria de Puerto Rico.

Otros personajes urbanos asiduos al Paseo de la Fama en estas épocas del año muestran su pasión por los Óscar y se dedican a pasear ataviados de extravagantes vestimentas como la entusiasta Vivianne Robinson, quien a lo largo de 17 años ha construido todo un atuendo con motivos especiales de la gala como pedazos de alfombras pasadas o estatuillas doradas bordadas.

“Soy un museo andante de los Óscar”, comentó en declaraciones a EFE Robinson.

De regreso al rojo, liberados por las huelgas y sorpresas en la gala

Este año la organización de los galardones escuchó las peticiones de los fans y devolvió a la alfombra el encanto de la época de oro de Hollywood con el tradicional color rojo.

“A nadie le pareció que cambiaran el color de la alfombra”, dijo Gregg Donovan, otro aficionado a los premios.

Los productores del evento televisado por la ABC, Raj Kapoor, Molly McNearney y Katy Mullan, adelantaron en una entrevista con EFE que uno de los principales retos de la ceremonia de este año fue lidiar con la huelga que mantuvo paralizados a los actores y a los guionistas en 2023.

“Comenzamos las primeras reuniones en junio y nos sentimos liberados cuando terminó la huelga porque pudimos ponernos a trabajar a tiempo. Creo que el hecho de que todos vuelvan a hacer lo que les gusta añade un elemento adicional de celebración”, dijo McNearney.

Para Mullan uno de los momentos más destacados de la noche serán las actuaciones musicales comandadas por artistas como Ryan Gosling o Becky G, pero tiene una predilección especial a la que mantendrán los músicos Osage que son parte del equipo de la cinta ‘Killers of the Flower Moon’, de Martin Scorsese.

“Es algo que nunca se ha visto en un escenario de los Óscar. Estamos trabajando muy duro con su equipo para crear de una manera auténtica que muestre un lado diferente de su cultura que no habrán visto antes”, comentó la productora.

La gala, que tiene por cuarta vez a Jimmy Kimmel como maestro de ceremonias, verá la ardua disputa de películas aclamadas por la crítica y el público como ‘Barbie’, ‘Oppenheimer’ y ‘Poor Things’.

“Estamos muy confiados de que los índices de audiencia van a aumentar. Solo podemos esperar que la gente vea los Óscar porque ha habido grandes éxitos de taquilla”, consideró Kapoor.

Para reforzar los números, se encuentran entre los presentadores artistas como Ariana Grande o Bad Bunny, quienes podrían ayudar a mantener al alza los espectadores del evento que en 2023 registró 19,9 millones.

Finalmente, los preparativos pospremios también están viento en popa, como los que se realizan para la popular fiesta Governors Ball, a donde los triunfadores de la noche acudirán para grabar su estatuilla y brindarán por sus triunfos.

Dicha celebración contará con 120 cocineros que prepararán delicias gastronómicas comandadas por el chef Wolfgang Puck, que son tan variadas como la pizza, los macarrones con queso, o la paella y el jamón ibérico.

La 96.ª edición de los Óscar, se llevará a cabo la noche del 10 de marzo desde el teatro Dolby a partir de las 16:00 hora local (00:00 GMT del lunes).

