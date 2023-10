Sismo magnitud 6, con epicentro en sur de México, no causó muertes y daños fueron mínimos

Ciudad de México, 7 oct (EFE).- El sismo de magnitud 6,0, con epicentro en Oaxaca, estado del sur de México, y que sacudió a distintas zonas del país el viernes por la noche, no causó pérdida de vidas humanas y los daños materiales fueron mínimos, confirmó este sábado el presidente Andrés Manuel López Obrador.

“Un abrazo a todos los habitantes del Istmo. Afortunadamente, el sismo de 6,0, con epicentro en Matías Romero (Oaxaca), no causó pérdida de vidas humanas y los daños materiales fueron mínimos”, indicó en un mensaje a través de sus redes sociales.

De acuerdo con el Servicio Sismológico Nacional (SSN) la magnitud preliminar fue de 6,3; sin embargo, actualizó la cifra hasta una magnitud de 6 en la escala de Richter.

Además, ubicó el epicentro del terremoto a 12 kilómetros al noroeste de Matías Romero, Oaxaca, a las 23:06 horas (05:06 GMT).

El presidente mexicano López Obrador añadió que el gobernador del sureño estado de Oaxaca, Salomón Jara, así como autoridades federales están atentos a cualquier actualización.

En tanto, autoridades de Oaxaca, la Guardia Nacional y el Ejército mexicano ya realizan revisiones a edificios, casas, inmuebles gubernamentales, centros religiosos y vías de comunicación. en donde se reportan ligeros derrumbes, como en la carretera del Istmo o algunas parroquias, como la de San Sebastián Tula, donde se cayó una barda del atrio del templo con “daños considerables”.

También se reportaron cortes de luz en la entidad de Oaxaca, que la estatal Comisión Federal de Electricidad (CFE) atiende.

El gobernador de Oaxaca, Salomón Jara, instaló por la noche del viernes el Consejo Estatal de Protección Civil y Gestión de Riesgos para evaluar los posibles daños, mismo que también informó saldo blanco.

Dicho Consejo también reportó que no hubo daños en el epicentro del sismo de 6,0, en la región del Istmo y en Matías Romero, mientras que hubo cortes de luz en Valles Centrales.

También informó de afectaciones a un puente, que presentó una “posible separación de junta constructiva”, mientras que en el tramo carretero Las Ánimas-San José de Gracias, de la carreta 90 que conduce a la región del Istmo, se presentaron derrumbes, que obstaculizaron el tránsito vehicular.

El sismo de la noche del viernes también fue perceptible en estados como la capital del país, Ciudad de México, Estado de México, Morelos, Puebla y Veracruz, en el centro y oriente del país, sin que se reporten daños.

El mandatario capitalino, Martí Batres, dijo que “se sintió un temblor leve en la Ciudad de México” y no se reportaron daños.

La gobernadora del Estado de México, también descartó afectaciones en la entidad, detallando que “se tiene registro de efectividad en el 99 % de los altavoces (donde se previene de un temblor) y se realizó recorrido en todo el Estado de México con las 20.000 cámaras de seguridad”.

El Ejército mexicano también informó que el Centro de Monitoreo y Coordinación de Emergencias de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) y Fuerza Aérea verifica la situación con motivo del sismo de magnitud 6,0 en el noroeste de Matías Romero, en el sureño estado de Oaxaca.

