DeSantis sobre ataque de Hamás a Israel: “Merecen una respuesta rápida y letal”

Miami, 7 oct (EFE).- El gobernador de Florida y candidato republicano a las primarias republicanas en Estados Unidos, Ron DeSantis, dijo que Israel “tiene el deber de responder con una fuerza abrumadora” al ataque perpetrado este sábado por el grupo islamista Hamás, una reacción secundada por la líder del Partido Demócrata estatal, Nikki Fried.

“Los cobardes ataques terroristas perpetrados contra civiles israelíes inocentes por el grupo terrorista Hamás, respaldado por Irán, merecen una respuesta rápida y letal”, señaló DeSantis en la red social X.

El político conservador, aspirante a ocupar la Casa Blanca en las elecciones de 2024 en caso de salir elegido como candidato, añadió que “Israel no sólo tiene el derecho de defenderse contra estos ataques, sino que también tiene el deber de responder con una fuerza abrumadora. Estoy con Israel. Estados Unidos debe apoyar a Israel”, remarcó.

Por su parte, la líder del Partido Demócrata floridano y tradicional opositora de DeSantis y de sus políticas, también condenó el ataque y respaldó “el derecho a defenderse” de Israel.

“Este acto de terrorismo no provocado debe ser condenado por las naciones de todo el mundo. Israel tiene derecho a defenderse a sí misma y a su pueblo. Los ataques contra vidas inocentes son inaceptables y estoy con Israel. Oraciones por las familias que ya han perdido a sus seres queridos”, escribió Fried en X.

Frederica Wilson, congresista demócrata por Florida, dijo que “no hay justificación para lanzar más de 2.200 misiles en un ataque brutal que cae sobre ciudadanos inocentes. Las naciones democráticas de todo el mundo deben unirse para apoyar a Israel”, reclamó.

El senador republicano también por Florida Rick Scott se sumó a la condena a Hamás, al tiempo que criticó al presidente Joe Biden, a quien señaló por haber enviado una reacción tardía.

“Israel está bajo ataque y siendo invadido. Mujeres y niños israelíes están siendo asesinados y arrastrados por las calles de Gaza por terroristas de Hamás, respaldados por Irán. Son las 9:25 am y todavía no hemos tenido noticias de POTUS. ¿Dónde diablos está Joe Biden?”, escribió Scott, exgobernador de Florida.

Biden habló hoy con su homólogo israelí, Benjamin Netanyahu, en una llamada en la que, según detalló, condenó los recientes ataques terroristas a Israel, le ofreció medidas de apoyo y lanzó una advertencia a los enemigos de ese país.

Israel declaró hoy el estado guerra después de que milicias palestinas de Gaza, lideradas por el movimiento islamista Hamás, lanzaran una operación sorpresa y sin precedentes, con más de mil cohetes y la infiltración en territorio israelí.

Según las últimas cifras, ya son más de 100 los muertos en Israel por el ataque sorpresa por tierra, mar y aire desde Gaza del grupo islamista Hamás y los heridos superan los 900, en un momento en que sigue la escalada bélica y la situación está desbordada.

Por otro lado, mientras siguen los combates y tras los bombardeos de represalia israelíes, los fallecidos en Gaza se elevan a 198 y hay al menos 1.160 heridos, entre ellos por lo menos una veintena de milicianos.

Me gusta esto: Me gusta Cargando...