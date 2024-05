El 36 % de nuevos votantes latinos en EEUU son independientes, dice UnidosUS

Miami, 17 may (EFE).- Más de un tercio (36 %) de los hispanos en EE.UU. que se están registrando por primera vez para votar en unas presidenciales muestra desinterés por los partidos Demócrata o Republicano, identificándose como independientes o no partidistas, según un análisis divulgado este viernes por UnidosUS.

Es un “gran porcentaje” si se compara con el 18 % de los votantes latinos ya establecidos que buscan una tercera opción, precisó la organización, una de las más importantes de la comunidad hispana en el país.

Entre los latinos que se registraron más recientemente, casi la mitad (44,6 %) están indecisos, mientras que poco más de una cuarta parte prefieren al presidente Joe Biden o al exmandatario Donald Trump (2017-2021), explicó Clarissa Martínez, vicepresidenta de la Iniciativa de Voto Latino de UnidosUS.

Precisó que un cambio significativo este año será que los nuevos votantes son la fuente electoral “más potente”.

“A menudo se ha dado por sentado a los votantes latinos, y eso se ha reflejado en los niveles de extensión e inversión que reciben. Estos hallazgos ponen un signo de exclamación aún mayor sobre la necesidad de que los candidatos y los partidos involucren a estos votantes de manera temprana y significativa si quieren ganarse su apoyo”, explicó.

UnidosUS resaltó que dada la juventud de la comunidad latina en Estados Unidos, cada ciclo electoral verá un número significativo de nuevos votantes hispanos.

En 2024 se prevé que 17,5 millones de latinos votarán, y uno de cada cinco 5 de ellos lo hará por primera vez en una elección presidencial.

Un 38 % de este electorado será nuevo desde el enfrentamiento entre Trump y la exsecretaria de Estados Hillary Clinton en 2016.

La agenda temática e estos nuevos votantes no varía apreciablemente de la de los votantes más establecidos excepto en la importancia de la atención médica, según el análisis.

Sus tendencias en el partidismo parecen limitarse a una “hemorragia demócrata hacia la independencia y el no partidismo, una característica de larga data aunque creciente entre los votantes más jóvenes y latinos”.

El grupo latino precisó que a Trump no le está yendo mucho mejor que en 2020 entre los votantes latinos registrados. “Pero al presidente Biden le está yendo peor: la erosión demócrata se está acercando a ‘indeciso'”.

Los electores más nuevos tienen 14 puntos menos de probabilidades de identificarse como demócratas (45 %) que los votantes más establecidos (59 %) y cinco menos de hacerlo como republicanos (18 %) que los ya establecidos (23 %).

Los datos se obtuvieron de patrones históricos de apoyo a los partidos, información electoral y la investigación de opinión pública de UnidosUS y BSP Research sobre un “realineamiento” de los votantes latinos.

Gary Segura, uno de los fundadores de BSP Research, dijo que aunque es clara la tendencia “no está tan claro si es episódica o de largo plazo”.

UnidosUS detalló que existe una diferencia significativa entre los registrados a largo plazo y los votantes nuevos desde 2016: Son menos demócratas que los votantes más establecidos y apoyan menos al presidente.

Sin embargo, siguen desconfiando en gran medida del Partido Republicano.

