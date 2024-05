‘V de Victor’, una película de boxeo con ‘v’ de vindicar la comedia mexicana

Ciudad de México, 16 may (EFE).- ‘V de Víctor’ es una comedia mexicana que “pelea” por reivindicar este género en un país donde el cine afronta varias crisis, como identidad y recursos, y al mismo tiempo homenajea a leyendas del boxeo, según cuentan en una entrevista con EFE los actores del filme que se estrena este jueves.

Memo Villegas, protagonista de la película que llega a los cines, contó que no fue fácil preparar su personaje de boxeador profesional, pero también de “peleador de vida”, por lo que buscó la guía del deportista olímpico Maravilla Alonso para hacerlo más real.

“Al principio iba más por la ilusión de hacer un boxeador, y luego, ya entré en el viaje de necesitar un buen ‘coacheo’ (entrenamiento) para verme creíble”, confesó.

El boxeador y ahora actor Maravilla Alonso consideró que tuvieron “la suerte de que, aparte de ser su entrenador, también era su rival en la película”, así que avanzaron rápido porque lo que practicaban en el gimnasio lo llevaban directamente a escena.

“Para Memo sí fue un reto, ya que era fan de ‘Rocky’ desde pequeño, y pues (tuvo que) ir a otro país y tener que aventurarse a conseguir ser un boxeador profesional en dos semanas”, ironizó el deportista.

Una pelea por el box y por la comedia

El filme, protagonizado por Memo Villegas y Joaquín Cosío, cuenta la historia de un exboxeador que regresa al cuadrilátero en tiempo récord con el apoyo de su familia y amistades.

Así como en el ring, en escena, los actores deben ir construyendo su personaje “round a round”, señaló la actriz Norma Angélica, quien también remarcó “el significado enorme” de llevar a la pantalla un “deporte nacional” que ha dado muchos campeones.

Del mismo modo, consideró que este filme le hace batalla a la “crisis por cuestiones de guion” en el cine mexicano y “funciona” porque aborda la vida de las familias latinas y abarca muchos rangos en edades, y cada uno cuenta una historia.

“Eso ya no se ve, lamentablemente, en el cine mexicano, ya solo se ve el reclamo, lo negro, los balazos, la injusticia, la degradación que existe, pero no solo en México, existe finalmente porque insistimos en quererla ver”, opinó.

“Somos proyección de lo que queremos ver y por eso tenemos los gobiernos que nos merecemos”, agregó.

En ese sentido, Villegas coincidió en que “las películas que a veces tienen mayor exhibición, mayor distribución o mayor acceso al público, quizás son las que se parecen más a imitaciones” o “refritos” con “la misma fórmula”.

Falta apoyo al cine

Por otro lado, el actor César Bono lamentó la falta de apoyos gubernamentales en esta industria que, según consideró, se mantiene en pie gracias a la inversión de extranjeros y de mexicanos en otros países.

“Señores que están en el Gobierno haciendo unos trabajos tan mal hechos, apoyen a su cine, apoyen a los mexicanos”, expresó el comediante.

La actriz Adriana Montes resaltó algunos logros en la industria, como que “cada vez hay más mujeres directoras”, aunque coincidió en la necesidad de más fondos para el cine y las artes en general.

Por otro lado, la actriz Danna García apuntó que ‘V de Víctor’ es una producción capaz de “reunir a tres generaciones” en el cine, y resaltó que es una historia que “tiene de todo”, desde deporte, amor, comedia y superación.

Finalmente, el actor José Luis Cordero ‘Pocholo’, comentó que es “una película hecha con amor” y destacó la dirección de Frank Ariza, además de la fotografía y el reparto.

La película, producida por V de Víctor Producciones Cinema SL, AF Pictures y BTF Media, y distribuida por Star Distribution, promete tocar “los corazones de todos los mexicanos”.

