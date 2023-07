“El único enemigo es Amazon”: Chris Smalls habla con Bezos y los sindicatos durante la visita a WA

Tweet on Twitter

Por

Lauren Rosenblatt

Reportero de Amazon del Seattle Times

Cuando Chris Smalls, el presidente del primer sindicato en un almacén de Amazon en los EE. UU., visita las aulas, dice que los estudiantes de 10 años saben quién es Jeff Bezos, y a menudo lo critican.

Smalls, que estuvo en Seattle para una convención laboral el martes, lo toma como una señal de que el movimiento laboral y los sindicatos en general están haciendo algo bien.

“Era un trabajador al que despidieron, eso es todo lo que era. Y sigo siendo esa persona”, dijo Smalls. “Estoy haciendo algo que va a ayudar, con suerte, a los niños que estoy criando y a las generaciones futuras”.

Cuando los estudiantes le hablan de Bezos, el fundador de Amazon, Smalls dijo que sabe que “hay algo correcto”.

Smalls se convirtió en uno de los nombres más reconocidos en el esfuerzo por sindicalizar la fuerza laboral de los almacenes de Amazon en 2020, cuando fue despedido por ayudar a organizar una huelga en las instalaciones de JFK8 en el distrito de Staten Island de la ciudad de Nueva York. Smalls y otros colegas convertidos en líderes sindicales exigieron que la empresa proporcionara más precauciones de limpieza y seguridad para proteger a los trabajadores en medio de la pandemia de COVID-19.

En 2022, los trabajadores de JFK8 votaron para formar el primer sindicato en un almacén de Amazon en el país a través de una organización independiente, Amazon Labor Union. Ese grupo todavía está trabajando para asegurar su primer contrato con Amazon.

El martes, Smalls viajó al patio trasero de Amazon para hablar con líderes sindicales y miembros del sindicato en el Consejo Laboral del Estado de Washington, convención AFL-CIO en SeaTac. El consejo laboral actúa como representante de cientos de sindicatos en el estado. Trabaja en la acción política y la defensa legislativa, así como en la organización de campañas.

En la ciudad por solo un día, Smalls dijo que no está trabajando directamente con ningún empleado de los almacenes de Amazon en Washington, pero ha oído hablar de los esfuerzos para organizarse en el mismo estado que Amazon llama hogar.

Los trabajadores aquí están “en la meca de los multimillonarios, y Seattle es una ciudad tecnológica, por lo que para ellos ganar aquí, sería histórico”, dijo Smalls en una entrevista.

Con más de 65 000 empleados, el centro corporativo más grande de Amazon se encuentra en la región de Puget Sound.

Fuera de su campus corporativo, los reguladores del lugar de trabajo de Washington han vigilado las condiciones de los almacenes de Amazon. El Departamento de Trabajo e Industrias de Washington ha citado y multado a Amazon cuatro veces por no proporcionar un lugar de trabajo seguro para sus empleados de almacén. Los reguladores de seguridad en el lugar de trabajo han acusado a Amazon de establecer un ritmo de trabajo inseguro que pone a los empleados en riesgo de lesiones a medida que se mueven rápidamente paquete tras paquete.

Uno de los almacenes de Amazon en Washington, BFI3 en DuPont, ha experimentado las tasas de lesiones más altas de cualquier centro de cumplimiento de Amazon en el país: en 2019, registró 22 lesiones graves por cada 100 trabajadores.

Los almacenes de Amazon en todo el país registraron 7 lesiones por cada 100 trabajadores en 2022, según un análisis de los datos de lesiones del Centro de Organización Estratégica, una coalición de sindicatos. El propio análisis de Amazon mostró una tasa de lesiones de 6,7 lesiones por cada 200.000 horas de trabajo ese año.

Amazon ha apelado las cuatro citas. En abril, cuando el Centro de Organización Estratégica publicó su informe, Amazon dijo a The Seattle Times que no tiene cuotas de productividad fijas para los trabajadores y que los empleados son libres de tomar descansos según sea necesario. Se les dice a los gerentes que la productividad o la velocidad no deben presionarse a expensas de la seguridad o la calidad, dijo Amazon.

La compañía planea invertir 550 millones de dólares en iniciativas de seguridad en 2023, sumándolo a los mil millones de dólares que se comprometió con la seguridad de 2019 a 2022.

“La seguridad y la salud de nuestros empleados es, y siempre será, nuestra principal prioridad y cualquier afirmación de lo contrario es inexacta”, dijo la portavoz de Amazon, Kelly Nantel, en The Seattle Times en abril. “Estamos orgullosos del progreso realizado por nuestro equipo y seguiremos trabajando duro juntos para seguir mejorando cada día”.

Los reguladores de Amazon y los estados de Washington se van a juzgar a finales de este mes para determinar si Amazon ha violado la ley estatal y si la compañía debe hacer cambios en sus operaciones.

Smalls, quien dijo que no ha estado siguiendo la disputa, dijo que el Sindicato de Trabajo de Amazon entiende las lesiones a las que se enfrentan los trabajadores de Washington porque “también los tenemos en casa”.

“Vemos que las ambulancias vienen todos los días, cada dos días. Vamos a seguir tratando de amplificar eso: Amazon necesita rendir cuentas”, dijo Smalls.

Smalls se ha enfrentado a críticas desde el esfuerzo de organización en Staten Island.

Este mes, un grupo disidente dentro del Sindicato de Trabajo de Amazon presentó una queja en un tribunal federal buscando obligar al sindicato a celebrar una elección de liderazgo. En su queja, el comité de reforma argumenta que el sindicato y su presidente se niegan ilegalmente a celebrar elecciones de oficiales que deberían haberse programado a más tardar en marzo de 2023″.

Smalls dijo en una entrevista el martes que el “único enemigo es Amazon”.

“Todas estas pequeñas peleas internas son ridículas”, dijo. “Amazon gana si estamos divididos”.

Amazon Labor Union ha estado encerrado en su propia batalla legal con la empresa desde la votación para certificar el sindicato el año pasado.

Amazon todavía está impugnando los resultados de esas elecciones, y los trabajadores en Staten Island y en otros lugares han acusado a la empresa de interferir ilegalmente en las campañas y tomar represalias contra los trabajadores que están involucrados.

La Junta Nacional de Relaciones Laborales dictaminó en enero que Amazon había violado la ley federal laboral en sus esfuerzos por resistir la sindicalización en Nueva York. Amazon amenazó ilegalmente con retener los aumentos salariales y mejorar los beneficios si los trabajadores elegían un sindicato, dijo el fallo.

Amazon le dijo a The Seattle Times a principios de este año que no cree que la sindicalización sea la mejor respuesta a las preocupaciones planteadas por los trabajadores, pero reconoce que los empleados tienen derecho a elegir si se afilian a un sindicato.

El martes, Smalls elogió las regulaciones laborales en Columbia Británica, donde los trabajadores ahora pueden participar en un proceso de certificación de un solo paso que permite a los empleados certificar un sindicato una vez que la mayoría de ellos firmen una tarjeta que indica apoyo. En los Estados Unidos, firmar tarjetas en apoyo de la unión es uno de los primeros pasos.

Si bien Smalls sentía que el movimiento aquí estaba haciendo un buen trabajo educando a la próxima generación, presionó para que los miembros del sindicato hicieran más para responsabilizar a los líderes y políticos. Criticó a otros presidentes sindicales por hablar con los asistentes a la convención solo a través de vídeos grabados o por no asistir a la convención en absoluto. Y rechazó al presidente Joe Biden por intervenir en las discusiones entre las compañías ferroviarias y sus trabajadores, impidiendo una huelga a nivel nacional.

“Tenemos un problema aquí. Tenemos que hacer que los sindicatos rindan cuentas”, dijo Smalls a los miembros del sindicato en la convención. “Tenemos que organizarnos y entrar en nuevos espacios. Ya no va a ser tradicional”.

Lauren Rosenblatt: 206-464-2927 o lrosenblatt@seattletimes.com; en Twitter: @LRosenblatt_.

