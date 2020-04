INFLAMACIÓN CELULAR; ¿QUÉ ES Y CÓMO NOS AFECTA?

Tweet on Twitter

Share on Facebook

Por Anahí Hernández:

Primero que nada, es importante saber ciertos principios básicos de anatomía para poder comprender mejor éste tema.

El cuerpo del ser humano está constituido por millones y millones de células. La célula, es el elemento de menor tamaño que puede considerarse vivo. Y son las que mantienen el funcionamiento de todo nuestro organismo. Dichas células, conforman nuestros tejidos, los cuáles, a su vez conforman nuestros órganos (riñones, hígado, etc), y a su vez, estos órganos conforman a nuestros sistemas (sistema nervioso, sistema óseo, sistema linfático, etc.) Y estos sistemas, conforman los aparatos de nuestro cuerpo (aparato respiratorio, circulatorio, digestivo, etc.).

Nuestras células realizan sus propias funciones, como digestión, asimilación de nutrientes y desecho de sustancias no necesarias y/o tóxicas. Si tus células no se encuentran en un estado óptimo de salud, por ende, tu cuerpo comenzará a sufrir diversas afecciones a nivel general.

Conozcamos un poco más sobre la inflamación celular. Debido a que la inflamación celular es un proceso bastante complejo, trataremos de simplificarlo.

Cuando nuestro cuerpo sufre un evento estresante, nuestro cerebro lo detecta como una “agresión” y todo nuestro organismo entra en un estado de alarma (es parte del instinto natural de supervivencia, el cuál técnicamente es el miedo que le tenemos a la muerte), esto provoca múltiples reacciones en nuestro cuerpo, activándose dos respuestas principales; la respuesta “endocrinometabólica” y la inmunológica.

Esta respuesta puede activarse frente a la acción de una sustancia tóxica (como los químicos), frente a alguna herida o traumatismo o frente a una infección. Todo esto con la finalidad de mantener la constancia en la composición y las propiedades del medio interno de nuestro organismo, y por lo tanto, nos proporciona mayores probabilidades de sobrevivir a la agresión.

Existen factores que condicionan esta respuestas:

1- Las características del huésped:

Edad (en bebés recién nacidos tanto el sistema inmune como el sistema nervioso se encuentran inmaduros, mientras que en los ancianos existen factores de deterioro que contribuyen a que esta respuesta no sea del todo adecuada, por eso es de vital importancia cuidar a nuestros bebés y ancianos, y tratar de protegerlos de enfermedades que puedan poner en peligro su vida.) ¡Para conocer más sobre cómo elevar nuestro sistema inmunológico haz clic aquí!

Sexo (si se es hombre o mujer)

Factores genéticos (enfermedades hereditarias o congénitas)

Fármacos (Algunos fármacos consumidos de manera regular provocan una respuesta ineficiente antes las agresiones)

Enfermedad concominante (si la persona presenta alguna enfermedad como diabetes, obesidad, cáncer, etc., tienen una respuesta a las agresiones más ineficaz)

Estado nutricional: aquí es importante recalcar, anteriormente pensábamos que sólo las personas con bajo peso presentaban desnutrición, ahora sabemos que las personas con sobre peso u obesidad también la presentan. Y esto está relacionado directamente a un sistema inmune deprimido.

2- El tipo de agresión: Intensidad y duración

3- Asociados a las técnicas operatorias y de anestesia: (en caso de que la persona esté siendo sometida a un proceso quirúrgico) así como las consecuencias pre y post operatorias, es decir, las consecuencias que se producen antes y después de la cirugía.

Ciertas células del sistema inmune comienzan a cumplir determinadas funciones para protegernos de la agresión, y un tipo de células llamadas células nucleadas producen unas sustancias llamadas citosinas de tipo: proinflamatorias y antiinflamatorias; esto quiere decir que tienen la habilidad tanto de inflamar como de evitar los procesos inflamatorios en nuestro organismo (y es importante que haya un balance entre estas citocinas). Los efectos de estas sustancias incluyen: la producción de un estimulante hepático de proteínas, ocurriendo esto durante la fase aguda de la inflamación, además de la producción, podemos incluir la activación de procesos que son los mediadores de la respuesta metabólica.

Para su propósito, esta respuesta inflamatoria comienza a utilizar nuestras reservas corporales de nutrientes (músculo y grasa). Es por esto, que durante procesos traumáticos muchas personas tienen a perder demasiado peso. Ya que comienza un proceso en nuestro cuerpo llamado catabolismo.

Por lo tanto, de cierta manera la inflamación es completamente natural y benéfica para nuestro cuerpo, pero cuando esta inflamación es crónica, es decir, se mantiene durante mucho tiempo, nuestro cuerpo empieza a enfermarse y a deteriorarse, provocando un envejecimiento prematuro, disminuyendo nuestra calidad de vida y debilitando nuestro sistema inmune. Lo cual, nos vuelve más vulnerables ante las amenazas.

Importante es mencionar, que las amenazas percibidas por nuestro cerebro no sólo pueden ser reales, si no también imaginarias. (Nuestro inconsciente no es capaz por sí solo de detectar lo que es realidad de lo que solamente nos imaginamos). Cualquier tipo de estrés con el que tengamos contacto, puede ser por factores externos o internos, físicos o psicológicos, activará nuestro sistema de alerta y provocará los procesos que ya mencionamos.

¿Qué es el estado de inflamación crónica de bajo grado (IBG) y cómo nos afecta?:

El estado de inflamación crónica de bajo grado (IBG), es un estado de inflamación el cuál no es tan obvio como lo es la inflamación aguda (un ejemplo de inflamación aguda es la provocada por algún golpe). Motivo por el cual, es un estado de inflamación aún más peligroso, ya que sus síntomas son tanto difusos como engañosos, pero causa alteraciones complejas en nuestro metabolismo celular.

Además de la respuesta inmunológica, habíamos mencionado la respuesta “endocrinometabólica” a situaciones de estrés, como parte de esta respuesta, nuestro cuerpo con la finalidad de ayudarnos, hace que nuestras glándulas suprarrenales produzcan una hormona llamada cortisol y es considerada la hormona del estrés. Hormona que en exceso (producida por nuestro cuerpo o administrada mediante algunos fármacos antiifalamatorios esteroideos) tiene múltiples efectos negativos en nuestro cuerpo incluyendo obesidad, insomnio, depresión y ansiedad, fracturas en los huesos, problemas en la piel, un sistema inmune debilitado, y un síndrome denominado síndrome de Cushing (siendo la causa más común de este el uso de esteroides).

Cabe mencionar que, no sólo la hormona del cortisol se secreta como respuesta al estrés, también se secretan glucagón, hormona del crecimiento, catecolaminas (adrenalina, noradrenalina y dopamina), que son consideradas hormonas contrarreguladoras al oponerse a la acción de la insulina. Pero la principal y más reconocida durante procesos de estrés, es el cortisol.

¿Qué puedo hacer para evitar un estado de inflamación crónica de bajo grado (IBG)?

-Primero que nada, debemos evitar situaciones de estrés (estrés físico; que incluyen ejercicio excesivo, no dormir bien, durar regularmente varias horas sin alimento, consumir alimentos de bajo nivel nutricional, y evitar el estrés emocional que incluyen sentimientos y pensamientos negativos).

-Aprender técnicas correctas de respiración; ya que con esto mejoramos la oxigenación celular. El oxígeno es un compuesto químico vital importancia para la vida, tal y como la conocemos. Utilizado por nuestras células para sus procesos de respiración y para la combustión.

-Dormir bien; durante el sueño y durante la vigilia el cortisol cumple un ciclo llamado circadiano, en el cuál sus niveles en sangre suelen variar durante el día y la noche, durante la noche, mientras dormimos, estos niveles suelen bajar, pero durante la madrugada, especialmente antes de levantarnos estos niveles tienden a aumentar, para preparar a nuestro cuerpo a para permanecer activo durante las actividades matutinas. Cuando descansamos nos sentimos bien.

-Consumir alimentos nutritivos y deliciosos (delicioso no significa dañino) en muchas ocasiones el gusto por determinados alimentos depende más de la manera de su preparación, que del sabor del alimento en sí. Es de vital importancia nutrir nuestras células. ¿Cómo puedo nutrir mis células? Existen 2 tipos de nutrientes; macro y micro-nutrientes. Los macronutrientes son: carbohidratos, grasas y proteínas. Y los micronutrientes son las vitaminas y los minerales. Además, los antioxidantes juegan un papel muy importante para evitar la inflamación celular, estos pueden encontrarse en algunas vitaminas, minerales y en colorantes de compuestos vegetales. Por lo que llevar una dieta sana, significa llevar una dieta antiinflamatoria. Incluso hay alimentos que contienen nutrientes beneficiosos para nuestro sistema nervioso y que nos hacen secretar sustancias que nos provocan sentimientos placenteros y nos ayudan a mantenernos relajados y a dormir mejor, la lechuga es uno de ellos.

En este link puedes ver recomendaciones generales sobre cómo llevar una alimentación adecuada y balanceada.

Utilizar la técnica de ayuno intermitente (durante un corto periodo de tiempo y cada cierto tiempo), junto con una dieta antiinflamatoria y suplementación, produce un efecto terapéutico, si se presenta alguna enfermedad. Durante el ayuno o mediante dietas hipocalóricas, nuestro organismo segrega una sustancia llamada beta-hidroxibutirato (que bloquea el proceso inflamatorio, protegiendo al cuerpo de enfermedades crónicas como diabetes, cáncer, obesidad, etc.)

-Tener un peso y un porcentaje de grasa saludables. En un estudio realizado por investigadores del Centro de Investigación Biomédica en Red de Diabetes y Enfermedades Metabólicas Asociadas (CIBERDEM) y del Institut d’Investigació Sanitària Pere Virgili (IISPV), en el cual se estudia el hallazgo de un nuevo proceso inflamatorio relacionado a la obesidad, se demuestra que en pacientes con obesidad hay una mayor concentración en sangre de un metabolito llamado succinato; “Nuestros resultados representan un cambio de paradigma ya que identificamos al succinato como un metabolito clave en la resolución de la inflamación. La repercusión de este hallazgo no es exclusiva de enfermedades metabólicas como la obesidad y la diabetes, y podría ser extensible a otras enfermedades inflamatorias y del sistema inmunitario. Nuestro grupo seguirá trabajando para estudiar la fisiología del eje succinato-SUCNR1 y sus implicaciones en patologías metabólicas”, afirma Fernández-Veledo.

A esto, los realizadores del estudio señalaron: “Curiosamente, los pacientes obesos tienen niveles en sangre más elevados de succinato, lo cual nos lleva a pensar que presentan una resistencia al mismo, como ocurre con otras hormonas como la insulina. Su tejido adiposo, se vuelve insensible a los efectos de este metabolito, aunque se halle a niveles elevados”.

Para poder aplicar esto de manera adecuada, es importante acudas a un especialista en nutrición.

-Realizar alguna actividad física; en esta parte hay que comprender que el exceso de ejercicio aunado a una ingesta de nutrientes inadecuada, provoca inflamación celular. Pero un ejercicio que te guste o que sea relajante, en conjunto con una dieta adecuada para ti, produce sustancias que nos conducen a un estado de bienestar y felicidad. El yoga es el ejercicio perfecto para mantener un estado de salud óptimo y para relajarse.

-Meditar; aprender a meditar suele ser un proceso largo pero si se es constante, desde las primeras veces que lo hagas comenzarás a notar la diferencia, y poco a poco podrás comenzar a sentirte mejor.

-Realizar actividades que te resulten placenteras como escuchar tu música favorita, dibujar, pintar, tocar algún instrumento, o darte un tiempo para disfrutar de tus pasatiempos favoritos.

¡Ahora ya sabes lo que es la inflamación celular y cómo combatirla!