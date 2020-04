Recomendaciones Generales para llevar una alimentación adecuada y balanceada.

Tweet on Twitter

Share on Facebook

Ingerir 8 vasos de agua natural al día.

Hacer ejercicio físico por lo menos 30 min al día.

Controlar el consumo de sal. (No agregar sal a la comida ya preparada).

Realizar de 4 a 6 tiempos de comida. (No saltarse ningún tiempo de comida, ya que esto provoca que no se estimule el metabolismo)

El cuerpo humano se nutre a través de dos tipos de nutrientes: macro y micro nutrientes

Macro nutrientes (carbohidratos, grasas y proteínas)

Micro nutrientes (vitaminas y minerales)

Existen dos tipos de carbohidratos: complejos y simples

COMPLEJOS: tortillas, tostadas horneadas, arroz, papa, avena, granola, elote, pastas, frijoles, habas, lentejas, soya, garbanzos, almendras, cacachuates, nueces, etc

SIMPLES: azúcar, miel, mermelada, cajeta, piloncillo, etc

Debemos consumir carbohidratos complejos SIN GRASA, ya que son la fuente de energía PRINCIPAL del cuerpo humano. Aproximadamente del 50-60% de nuestra comida al día debe ser compuesta de carbohidratos complejos. Los simples hay que evitarlos o consumirlos en poca cantidad.

Existen dos tipos de grasas: vegetal y animal

VEGETAL: Aguacate, aceites de cocina, granos y semillas (chía, linaza, frijoles, habas, lentejas, soya, garbanzos, almendras, cacahuates, nueces, semillas de girasol, pistaches, etc) Leche de soya o de almendras. Estas son las grasas que más debemos de consumir y agregarlas diariamente a nuestra dieta. Previenen obesidad, cáncer, enfermedades crónicas y enfermedades del corazón. En nuestra cocina debemos utilizar para freír el aceite de UVA, COCO o AGUACATE. El aceite de olivo extra virgen consumirlo crudo como aderezo para ensaladas.

ANIMAL: La que podemos encontrar en las carnes de res, puerco, pollo y pescado. Así como el huevo. La manteca y lácteos (quesos, leche de vaca y yogurt). Estas son las grasas que DEBEMOS EVITAR al máximo. A excepción del PESCADO que es excelente para nuestra salud en general, sobre todo la salud de nuestro corazón. Debemos consumir los demás tipos de carne lo más magras posibles, sin piel y sin cuero. El huevo preferir las claras (la parte blanca). Los quesos debemos elegir los que menos grasa contienen que son los quesos FRESCOS, el cottage, la panela y el requesón. Preferir el jocoque a la crema. El yogurt es saludable y debemos consumirlo de preferencia casero.

PROTEÍNAS: Las proteínas las podemos encontrar mayormente en los alimentos de origen animal y en las leguminosas y los frutos secos (frijoles, habas, lentejas, garbanzos, soya, almendras, cacahuates, nueces), los cuáles combinados con cereales complejos (tortillas, arroz, pastas, etc) se crean proteínas parecidas a las de la carne animal.

Las vitaminas y minerales los podemos conseguir mayormente de frutas y verduras (debemos consumir de 5-7 frutas y verduras al día). También en cereales y carnes, actualmente los alimentos no contienen las mismas cantidades de vitaminas y minerales que contenían antes, por lo cuál se recomienda la suplementación.

Suplementación diaria (todo esto hay qué tomarlo cuando se esté desayunando, comiendo o cenando):

Omegas; 1 Cápsula al día

Vitamina C; ¼ de tableta de 500 gramos cada 8 horas

Vitaminas y minerales

Otras recomendaciones

1 cdita de chía y linaza diariamente

1 taza de té verde, rojo, blanco o de jengibre al día

NO CONSUMIR alimentos procesados y empaquetados que pueda comprar en un supermercado (pan bimbo, refrescos, jugos, sabritas, embutidos, galletas, yogurt, mermelada, cajeta, etc) ya que contienen sustancias que inflaman las células y producen cáncer, obesidad, diabetes, hipertensión arterial, etc.

Consumir siempre alimentos de origen natural, hechos en casa.

El consumo de alcohol debe limitarse a dos cervezas diarias, dos copas de vino tinto o 40ml de whisky. Esto se ha demostrado previene enfermedades del corazón.