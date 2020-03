Famosos envían sus buenos deseos a Tom Hanks y Rita Wilson tras diagnóstico de coronavirus

Tweet on Twitter

Después de que Tom Hanks y Rita Wilson anunciaron que dieron positivo por coronavirus, varias celebridades recurrieron a Instagram para reaccionar ante esta noticia.

“Por favor cuídense”, escribió Reese Witherspoon en la sección de comentarios de la publicación en la que Hanks compartió la noticia.

“¡¡MALDITO SEA TOM!! Siempre debes ser el primero. Primer ganador del Emmy, primer ganador del Oscar, primero en Hollywood con Coronavirus. ¡Ese era mío, maldita sea! Maldiciones”, agregó en tono de broma Marlon Wayans. “Mejórate pronto hermano. Te quiero tremendamente. Orando por ti y por mi esposa”.

Jack Black, Wilmer Valderrama y Noah Schnapp también dejaron mensajes amables.

“Enviando amor”, comentó la estrella de la School of Rock.

Las estrellas de la realidad Nick Viall y Kyle Richards también hicieron lo mismo.

“Siéntanse mejor”, escribió la estrella de Real Housewives of Beverly Hills.

Muchas celebridades también enviaron sus buenos deseos a través de Twitter.

“Deseándoles a ambos una pronta recuperación y enviando mucho amor”, tuiteó Ellen DeGeneres.

“Deseando a dos de las personas más amables, geniales y talentosas del mundo @tomhanks & @ritawilson una rápida recuperación #Coronavirus”, agregó Mia Farrow.

“Los amo @ritawilson y Tom Hanks”, señaló Bradley Whitford. “Por favor manténganse fuertes”.

Katharine McPhee reaccionó a la noticia tuiteando que “2020 realmente apesta”.

“NO TOM”, tuiteó Skai Jackson.

“Es como si eligiera a la celebridad que más nos importaba para hacer un punto”, agregó Whitney Cummings.

Hanks y Wilson anunciaron la noticia a través de Instagram este miércoles.

“Hola, amigos. Rita y yo estamos aquí en Australia”, escribió el ganador del Oscar. “Nos sentíamos un poco cansados, como si tuviéramos resfriados y algunos dolores en el cuerpo. Rita tenía algunos escalofríos que iban y venían. Fiebres leves también. Para hacer las cosas bien, como se necesita en el mundo en este momento, nos hicieron la prueba del Coronavirus , y se encontró que eran positivos. Bueno, ahora. ¿Qué hacer a continuación? Los funcionarios médicos tienen protocolos que deben seguirse. Nosotros los Hank seremos examinados, observados y aislados durante el tiempo que la salud pública y la seguridad lo requieran. No mucho más que un enfoque de un día a la vez, ¿no? “

El actor luego prometió “mantener el mundo informado y actualizado”.

“Cuídense”, escribió al final de la publicación. “¡Hanx!”

Wilson también pidió a sus seguidores que los “mantengan en sus oraciones”.

El hijo de la pareja, Chet Hanks, también reaccionó a la noticia.

“¿Que tal están todos?”, dijo en un video de Instagram. “Sí, es verdad. Mis padres contrajeron coronavirus. Una locura. Ambos están en Australia en este momento porque mi papá estaba filmando una película allí, pero acabo de hablar por teléfono con ellos. Ambos están bien, están bien ni siquiera están enfermos. No están preocupados por eso, no están tropezando, pero obviamente están tomando las precauciones de salud necesarias. Pero no creo que sea algo de lo que preocuparse demasiado. Aprecio la preocupación de todos y los buenos deseos, pero creo que todo va a estar bien. Pero lo aprecio, y todo el mundo manténganse a salvo. Mucho amor”.