Para la mayoría de latinos católicos Trump es “egocéntrico” y “prejuicioso”

Washington, 12 mar (EFE News).- El 65 % de los latinos católicos en Estados Unidos percibe al presidente Donald Trump como una persona “egocéntrica” y el 56% también cree que es “prejuicioso”, según un informe que divulgó este jueves el Centro Pew.

La opinión de que el término “egocéntrico” describe bien o bastante bien al 45 presidente de Estados Unidos, es generalizada entre los estadounidenses que se dicen religiosos, y la comparten en concreto el 77 % de los cristianos blancos, el 76% de los afroamericanos protestantes, el 89 % de los judíos y el 87 % de quienes no están afiliados a una denominación en particular.

El 70 % de los afroamericanos protestantes, judíos y no afiliados siente que el sayo de “prejuicioso” le calza bien a Trump, pero ahí es donde empiezan las diferencias con los cristianos blancos ya que sólo el 45 % siente que el presidente alberga prejuicios.

Y las diferencias se ensanchan cuando la cuestión es acerca del término “inteligente” aplicado a Trump: el 73 % de los cristianos blancos está de acuerdo, pero sólo el 24 % de los afroamericanos, el 44 % de los latinos, el 38 % de los judíos y el 35 % de los no afiliados perciben que el mandatario es “inteligente”.

Los creyentes incluidos en la categoría de cristianos evangélicos y protestantes blancos ha sido y siguen siendo el contingente firme de votantes que apoya al presidente porque “en general encuentran que Trump lucha por sus creencias y avanza sus intereses”, según Pew.

“Pero en lo que hace a las cualidades y conducta personal de Trump muchos de estos cristianos expresan sentimientos encontrados”, indicó Pew. “Aún entre los votantes que más lo apoyan, en su mayoría no ven a Trump como una persona muy religiosa, honesta o moralmente destacada”.

Mientras que el 57 % de los cristianos blancos siente que Trump es “honesto”, esa opinión la comparten solo el 15 % de los afroamericanos protestantes, el 24 % de los latinos católicos, el 28 $ de los judíos y el 23 % de quienes no tienen filiación religiosa.

Apenas el 51 % de los cristianos blancos ve en Trump una persona “moralmente sobresaliente”, y esa opinión la comparten sólo el 14 % de los afroamericanos protestantes, el 22 % de los católicos latinos, el 26 % de los judíos y el 19 % de los no afiliados.