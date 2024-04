‘Consuelo’, la comedia mexicana que remarca la “fortuna” de las mujeres de hoy

Ciudad de México, 19 abr (EFE).- La serie mexicana ‘Consuelo’, que llega este viernes a la plataforma ViX, es un “gran recordatorio” de lo “afortunadas” que son las mujeres de hoy porque explica, con mirada cómica, cómo una mujer separada reflota su economía con un negocio poco habitual.

Así describe la producción la actriz Cassandra Sánchez, que interpreta el papel protagónico, en una entrevista con EFE: “Ver a las mujeres que estaban en esa época fue un gran recordatorio de lo afortunadas que somos hoy en día, de vivir las cosas que vivimos con la libertad con la que las vivimos”.

Una noche, el marido de Consuelo abandona su hogar y la deja sola con tres hijos mal criados, con muchos compromisos sociales y sin dinero en la cuenta bancaria.

“Tú pensarías que, si yo te cuento la historia de una mujer que la dejaron a mitad de la noche con tres hijos y un chingo de deudas, es un drama. Y no, al revés. Se vuelve una comedia y es superligera y bonita”, relata Sánchez.

Para tirar adelante, Consuelo empieza a vender consoladores para mujeres, lo que le abrirá las puertas de muchos conocimientos, también sobre su propio cuerpo, y de muchas reticencias de una sociedad acostumbrada al sometimiento de la mujer.

Además, es una historia que, si bien está ambientada en el México de 1950, cuando se conquistó el derecho a voto femenino, muchas mujeres de América Latina se pueden sentir identificadas con ella.

“Eran unos conflictos que se vivían en toda Latinoamérica”, sostiene la intérprete Catherine Siachoque, que da vida a Olga, la vecina moralista de Consuelo.

Y subraya que ‘Consuelo’ es una serie con aires de comedia de situación que, a pesar de tener un punto “picante”, “no es algo a esconder” de los padres al ser contenido apto para toda la familia.

Una serie feminista

En opinión de Sánchez, ‘Consuelo’ es una serie feminista porque está ambientada en una época donde las mujeres “peleaban por lo básico”, poder votar, y donde el desconocimiento sobre el cuerpo femenino y su funcionamiento, así como su placer, era el pan de cada día.

“Es una historia feminista, pero yo creo que es mucho más que eso. Es una historia que habla sobre cómo sobrellevar los obstáculos, la familia, la importancia de los valores, el amor y el autoconocimiento”, apostilla la actriz.

Siachoque añade un elemento que el público podrá ver ya en el primer capítulo de la serie, producida por The Mediapro Studio: “El elenco es notablemente femenino”, así como gran parte del equipo de producción.

“A veces, nos volteábamos a ver y éramos todas mujeres: delante de cámara, por las historias protagónicas y, detrás, todo estaba hecho por mujeres. Esto hace que tenga un tono muy especial”, asegura.

“México ha cambiado un montón”

Desde entonces, México “ha cambiado un montón” a escala social, especialmente en el aspecto feminista, pero Sánchez advierte de que no hace falta ir tan atrás para observar cosas que, ahora, pueden parecer de otro mundo.

“Mi mamá nació en 1954. En los 70, cuando tenía 20 años, no podía salir a una fiesta sola, sin estar acompañada. Era mal visto”, explica, y asegura que ya “no nos pasa por el pensamiento” preguntarse qué opinará el resto si una mujer acude sin pareja a un evento.

Sin embargo, la actriz protagonista recuerda que “hay muchísimos tabús todavía por romper” porque la sociedad mexicana aún tiene “una cosa muy machista”, pero cree que no es comparable con lo que retrata ‘Consuelo’.

“A comparación de lo que Catherine y yo vivimos en los 50, es una locura. Gracias a Dios todo lo que ha cambiado”, se congratula.

