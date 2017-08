Netflix trabaja con algoritmos para llevar a los usuarios a historias que los cautiven

México, 22 Ago (Notimex).- Para adentrar a sus suscriptores al mundo de “The defenders” Netflix ideó un algoritmo que responde a las búsquedas dentro de la plataforma, a fin de conocer con cual superhéroe se podrá sentir identificado.

“En Netflix sabemos que los géneros son sólo la envoltura. Por eso trabajamos para crear algoritmos que ayuden a nuestros miembros a romper esas nociones preconcebidas y facilitarles el proceso de encontrar historias que les encantarán, incluso en lugares poco probables”, dijo Todd Yellin, vicepresidente de Producto de la firma en un comunicado de prensa.

Los suscriptores llegan a las aventuras de “Daredevil”, “Jessica Jones”, “Iron Fist” y “Luke Cage” a través de programas tan diversos, gracias a que más de 80 por ciento de ellos se descubren gracias a las recomendaciones de Netflix.

Los antihéroes y la moral ambigua llevan a los miembros a ver Marvel – “Daredevil”. Así, series como “Bloodline”, “Breaking bad”, “Dexter”, “Friends”, “House of cards”, “Narcos”, “Orange is the new black”, “Supernatural” y “The walking dead” llevarán a ver las historias de ese superhéroe.

La inteligencia aguda de Jessica Jones es lo que hace querer maratonearla. En este caso, series con humor inteligente como “Master of none”, “Friends” y “John Mulaney: The Comeback Kid “llevan a los espectadores a ella.

Los mundos peligrosos y las complejas consecuencias dirigen a los espectadores a Marvel – “Luke Cage”. Por eso, programas como “Amanda Knox”, “ARQ”, “Black mirror”, “Easy”, “Narcos”, “Once upon a time”, “Shameless”, “Stranger things”, “The ranch” y “The walking dead” llevarán a ver las historias de ese justiciero.

Historias arriesgadas sobre madurar llevan a los espectadores a Marvel – Iron Fist. El coraje no es el único camino hacia un maratón de contenido basado en cómics.

Las series arriesgadas que tratan sobre madurar como “Love”, “Shameless” y “13 Reasons why” llevan a los miembros hacia “Danny Rand” y su historia de transición de niño huérfano a luchador contra el crimen.