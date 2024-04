El largo camino para que TikTok se vuelva “americano” o desaparezca

Tweet on Twitter

Washington, 24 abr (EFE).- El presidente estadounidense, Joe Biden, podría promulgar este miércoles una legislación para forzar a la china ByteDance a vender TikTok a un inversor estadounidense o salir del país, algo que puede alargarse durante un año y verse frustrado si el gigante tecnológico, con 170 millones de usuarios en el país, decide ir a los tribunales.

La medida para forzar la venta de TikTok está contenida en un paquete de más de 95.000 millones de dólares en asistencia a Ucrania, Israel y Taiwán que el Senado envió a la Casa Blanca para la promulgación.

La legislación, que contó en el Congreso con el apoyo de ambos partidos, da a ByteDance, la compañía propietaria de Tik Tok, un plazo de 270 días para la venta, pero indica que el presidente puede extender el plazo hasta un año.

Tanto miembros del Congreso como funcionarios en el gobierno de Biden han expresado su preocupación porque el gobierno de China pueda obtener de ByteDance información sobre los usuarios en Estados Unidos y usar su influencia sobre la opinión pública manipulando lo que los usuarios ven en la aplicación.

La disputa probablemente pasará a tribunales ya que ByteDance ha indicado que la legislación viola los derechos de la primera enmienda de la Constitución de Estados Unidos, según la cual el Congreso no aprobará leyes que restrinjan la libertad de expresión.

El recurso de los tribunales ya dio buen resultado para TikTok cuando, en diciembre de 2020, el entonces presidente Donald Trump intentó prohibir la plataforma y un juez federal en Washington bloqueó la medida.

En noviembre de 2023, un juez federal en Montana bloqueó una ley estatal que prohibía TikTok indicando que “es inconstitucional y probablemente viola la primera enmienda”.

“Estamos dando una opción aquí”, afirmó durante el debate la senadora María Cantwell, demócrata de Washington y presidenta del Comité de Comercio. “La opción de mejorar esta plataforma y de tener la oportunidad de asegurar a los estadounidenses que no están siendo manipulados por nuestros adversarios extranjeros”.

Hasta ahora TikTok y ByteDance han indicado que no tienen intenciones de vender la empresa y, en un comunicado reciente, afirmaron que “la plataforma contribuye 24.000 millones de dólares anuales a la economía de Estados Unidos”.

El 60 % de las acciones de ByteDance está en manos de inversionistas institucionales globales como Blackrock, General Atlantic y el Grupo Susquehanna Internacional, otro 20 % está en manos de los fundadores de la compañía, y un 20 % lo poseen los empleados, incluidos más de 7.000 estadounidenses.

En su plataforma Tik Tok afirma que “no es propiedad ni está controlado por algún gobierno o entidad estatal”.

Steven Mnuchin, quien fuera secretario de Tesoro en el gobierno de Trump, ha dicho que tiene interés en la compra de Tik Tok y que buscaba otros inversionista para hacer una oferta.

Dan Ives, director gerente de Wedbush Securities, ha asegurado que la aplicación podría tener un valor de más de 100.000 millones de dólares si se incluye en la venta el algoritmo de la aplicación.

