Microsoft llevará internet a áreas rurales a través de la televisión

Washington, 11 jul (EFEUSA).- Microsoft anunció hoy que aprovechará los canales de televisión que no se utilicen para proveer un ancho de banda a comunidades rurales en el país, lo que supondría conectar a internet de alta velocidad a unos dos millones de personas en el país en los próximos cinco años.

Así lo explicó en una conferencia en Washington el presidente y principal asesor legal de Microsoft, Brad Smith, quien subrayó que la tecnológica no busca el beneficio con este plan, sino ser el “catalizador” de una mayor adopción de un modelo que espera haga fluir capitales hasta las áreas sin ancho de banda.

La estrategia de Microsoft es utilizar los canales de televisión vacantes, conocidos como “white spaces” o banda blanca, para habilitar un servicio de internet parecido al wifi que es capaz de cubrir mayores distancias que los puntos de conexión inalámbricos y que tiene más potencia que el servicio móvil.

Smith destacó que algunos de los dispositivos que permiten utilizar la tecnología de banda blanca, certificados por la Comisión Federal de Comunicaciones (FCC) y actualmente a la venta por unos 800 dólares, el año que viene estarán disponibles por unos 200 dólares.

Asimismo, desgranó que la tecnológica radicada en Redmond, en el estado de Washington, colaborará con operadoras de telecomunicaciones para cerrar la “brecha de ancho de banda rural” comenzando con 12 proyectos en 12 estados, entre ellos Arizona, Kansas, Nueva York y Virginia, durante los próximos 12 meses.

“La banda blanca es la solución más efectiva en coste para el 80 % de la América rural, especialmente en áreas con una densidad de población entre 2 y 200 personas por milla cuadrada”, explicó Smith, citando un estudio de Boston Consulting Group.

En general, los proveedores de internet no quieren asumir el coste de construir infraestructura para lugares aislados con poca población y esta iniciativa supondría una inversión “asequible” de entre 8.000 y 10.000 millones de dólares, por lo que el directivo hizo un llamado a la colaboración de los sectores privado y público.

En este sentido, consideró necesario que el FCC asegure que “al menos tres canales por debajo de 700 MHz estén disponibles para uso inalámbrico y sin licencias otorgadas en cada mercado del país, con bandas blancas adicionales disponibles en los mercados pequeños y las áreas rurales”.

El directivo destacó que en la actualidad unos 23,4 millones de estadounidenses no tienen acceso a internet y que los avances en este ámbito repercutirán en los pequeños negocios y los mercados sanitario, educativo y agrícola, especialmente.

Las primeras normas respecto a la banda blanca en EEUU fueron adoptadas por el FCC en 2008 y, desde entonces, Microsoft y otras compañías han investigado cómo utilizar estos canales para ofrecer acceso a internet. “Estamos listos para que esta tecnología despegue”, dijo Smith.

En el resto del mundo, Microsoft ha realizado 20 proyectos relativos a la utilización de la banda blanca en 17 países, donde da conectividad a 185.000 personas, algunas de ellas en comunidades rurales sin electricidad, indica la compañía en un documento sobre la iniciativa.

Microsoft no es la única tecnológica que trabaja por mejorar la conectividad de los ciudadanos en áreas de difícil acceso en todo el mundo: otras, como Facebook, también colaboran con operadoras y socios locales para seguir ampliando el mercado de internet.

