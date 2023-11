Taylor Swift corona 2023 como la artista más escuchada en el mundo

Tweet on Twitter

Madrid, 29 nov (EFE).- Taylor Swift concluirá 2023 como la artista más escuchada en el mundo en Spotify, la plataforma de audio en “streaming” más grande del planeta, mientras que ‘Flowers’, el tema de reafirmación personal de Miley Cyrus, lo hará como la canción con más reproducciones.

Los datos, publicados este miércoles por la compañía sueca, señalan a la artista estadounidense como la primera con un total de 26.000 millones de escuchas por delante del puertorriqueño Bad Bunny, quien había ostentado la primera posición en los últimos tres años.

Cabe subrayar que Swift también ha sido escogida en 2023 como la ‘Artista del Año’ por otra plataforma de audio importante como es Apple Music, tras haber conseguido que 65 de sus canciones alcanzaran el ‘Top 100’ global, más que cualquier otra figura de la música.

En lo que respecta a Spotify, completan los puestos de honor: el canadiense The Weeknd, en tercer lugar; su compatriota Drake en el cuarto y, lo que es aún más curioso, hasta el quinto escala el mexicano Peso Pluma como uno de los principales baluartes del auge de la música regional de México.

No es el único triunfo para este género, ya que el tema ‘Ella Baila Sola’ que interpreta este artista junto a sus compatriotas de Eslabón Armado es la quinta canción más escuchada del año en todo el mundo.

La clasificación, que abre ‘Flowers’ de Cyrus (con 1.600 millones de reproducciones desde su lanzamiento en enero de este año), la completan ‘Kill Bill’ de la también estadounidense Sza, ‘As it Was’ del británico Harry Styles (que se cuela en esta clasificación por segundo año, tras ser la más escuchada de 2022) y ‘Seven’, del surcoreano y exmiembro de BTS Jung Kook, cuarto.

El talento latino se deja sentir también en la lista de las mujeres con más seguimiento en Spotify, pues por detrás de Taylor Swift aparece, en tercera posición, la colombiana Karol G, entre la citada SZA, que es segunda, y Lana del Rey, cuarta, un puesto por delante de Rihanna, en el año de su reaparición en la Superbowl.

