El expolicía que asesinó a George Floyd es apuñalado en prisión y sobrevive

Nueva York, 25 nov (EFE).- Derek Chauvin, el expolicía que asesinó al afroamericano George Floyd en 2020, fue apuñalado ayer viernes en la prisión federal de Arizona (Estados Unidos) donde cumple condena y está en condición estable, según informaron medios nacionales este sábado.Chauvin, un hombre blanco, fue condenado en 2021 a 22 años y medio de cárcel por el asesinato del afroamericano Floyd el año anterior en un altercado en el que el exagente presionó su rodilla sobre el cuello de la víctima, que estaba esposada y pedía ayuda, durante más de nueve minutos. El asesinato de Floyd, grabado en vídeo, desencadenó una enorme ola de protestas en varias ciudades de Estados Unidos en contra del racismo y la violencia policial que se prolongaron durante meses.El expolicía, de 47 años, fue apuñalado este viernes en el penal de Tucson cerca del mediodía en un incidente en el que solo resultó herido él, fue atendido por los trabajadores de emergencias y trasladado a un hospital local, dijeron fuentes conocedoras del asunto a The New York Times.La Oficina Federal de Prisiones, en un comunicado que no menciona por nombre a Chauvin, indicó que los servicios de emergencias aplicaron “medidas para salvar la vida” de un reo en ese penal y que “aislaron y contuvieron el incidente que en ningún momento puso en peligro al público”.El canal CNN también confirmó con una fuente familiarizada que se trata de Chauvin y agregó que está en “condición estable”.El fiscal general de Minesota, donde tuvo lugar el asesinato y su fiscalización, Keith Ellison, declaró hoy a ese medio su rechazo a la “violencia” contra Chauvin y señaló que “como cualquier persona en la cárcel, debería poder cumplir su condena sin miedo a represalias o violencia”

