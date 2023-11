2-1. Sinner y Sonego desactivan a Djokovic y meten a Italia en la final

Tweet on Twitter

Málaga, 25 nov (EFE).- Los italianos Jannik Sinner y Lorenzo Sonego eliminaron a la Serbia de Novak Djokovic, que jugó en dobles junto a Miomir Kecmanovic, para remontar la eliminatoria de semifinales de Copa Davis (6-3 y 6-4) y citarse con Australia en la final de este domingo.Sinner volvió a dar en la tecla contra el número uno del mundo y formó una pareja de garantías junto a Sonego, ante una Serbia que no se encontró cómoda del todo con Djokovic y Kecmanovic como pareja.Italia cumplió el dicho de “lo que funciona, no se toca” y salió con su dupla ganadora, Jannik Sinner-Lorenzo Sonego, que en cuartos de final estuvieron a gran nivel ante los neerlandeses Tallon Griekspoor y Wesley Koolhof (6-3 y 6-4).Por su parte, Serbia juntó a sus dos mejores raquetas, el número uno, Novak Djokovic, y el número dos, Miomir Kecmanovic. La química entre ellos tendría que forjarse en acción, pero a la larga su conjunción sería insuficiente.La igualdad, eso sí, se mantuvo al arranque con cada equipo cumpliendo en el saque, hasta que Serbia deslizó por primera vez y con 3-2 y bola de ‘break’, Italia olió la sangre y fue a por ello (4-2).Kecmanovic estaba siendo el eslabón débil de los balcánicos y Djokovic intentaba que lo fuera Lorenzo Sonego al lado contrario. Lo buscaba constantemente. Pero el transalpino no decepcionó a los suyos y llegó el 5-2 que allanó el camino a los de Filippo Volandri.Con Sinner sirviendo y Sonego cerca de la red, Italia se hizo fuerte y consumió el primer set en 35 minutos (6-3). A Djokovic y Serbia solo les bastaría la épica para darle la vuelta.Serbia intentaba tomar la delantera, pero la efervescencia de Italia parecía imparable. Sonego se crecía en las subidas a red, Sinner servía de sostén y Djokovic intentaba levantar a su compañero y a sí mismo.No fue en el tercer juego, sí en el segundo para remendar una rotura de saque (2-2). Entonces, cuando pudo haber punto de inflexión para los serbios, se quedó demasiado corto.Y eso que estaban dominando con bola para sacar y también al resto. Con pasión y rabia estuvieron cerca de pasar del 1-2 al 4-2, pero erraron tres bolas de ‘break’ y otras tantas ventajas.Los errores lo pagaron muy caros en la Copa Davis y al siguiente juego ocurrió algo parecido. Con 40-40, fue Italia quien se llevó el premio del ‘break’ (3-4); Sinner y Sonego marcaban los pasos.A continuación, con Sonego al saque, Serbia empezó a diluirse y el precipicio estaba cada vez más cerca (3-5). Aunque el cuarto juego lo logró Djokovic, el 4-6 definitivo cayó en cuanto Sinner y Sonego encontraron el momento para clavar la puntilla.Así, Serbia se queda fuera y Djokovic se despide de la temporada, mientras que Italia se mete en la final y peleará por la Ensaladera contra Australia este domingo, en la pista del Martín Carpena malagueño, a partir de las 16.00 horas. Alberto Fuentes

