United Airlines estudia usar datos de sus pasajeros para mostrar anuncios personalizados

Nueva York, 22 nov (EFE).- La aerolínea estadounidense United Airlines está estudiando aprovechar la información de sus pasajeros para mostrarles anuncios personalizados durante el vuelo o en la aplicación donde compran los billetes, según adelanta hoy The Wall Street Journal.

El medio, que ha tenido acceso a una presentación de la aerolínea sobre este asunto, ha explicado que este modelo permitiría que una empresa recomendara una película a un pasajero que recientemente ha canjeado millas por productos de la marca y que a veces pasa sus vacaciones cerca de los parques temáticos de United.

De acuerdo con el medio, los ejecutivos de United Airlines “están estudiando la forma de mostrar anuncios personalizados sin molestar a sus pasajeros”, y plantean dar a sus clientes la posibilidad de rechazar que se utilicen sus datos personales para este propósito.

La aerolínea se une así a la larga lista de empresas que ya usan este negocio publicitario, como la cadena de hoteles de lujo Marriot International, que, desde el año pasado, permite que otras marcas muestren anuncios personalizados en los televisores de las habitaciones de sus hoteles.

Según un estudio de Insider Intelligence citado por The Wall Street Journal, se estima que, este año, los vendedores estadounidenses invertirán más de 46.000 millones de dólares en anuncios vendidos a partir de los datos de una empresa minorista que, tradicionalmente, no vende anuncios.

La Unión Europea ya ha aplicado restricciones a algunas empresas que usan este modelo publicitario: el pasado 2 de noviembre, el Comité Europeo de Protección de Datos prohibió a la tecnológica estadounidense Meta procesar datos de sus usuarios para mostrarles publicidad ajustada a su perfil.

Además, la Ley de Servicios Digitales de la UE prohíbe a grandes plataformas digitales como Tik Tok, X (antes Twitter), Google o Facebook mostrar publicidad personalizada a menores de edad.

