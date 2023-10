Los candidatos republicanos acusan a Biden y a los demócratas de promover el antisemitismo

Tweet on Twitter

Washington, 28 oct (EFE).- Los candidatos de las primarias republicanas a la Casa Blanca coincidieron hoy en arremeter contra el presidente de Estados Unidos, Joe Biden, y los demócratas por permitir e incluso apoyar conductas antisemitas y denunciaron que el “odio” a Israel está extendido por las universidades del país.

Todos ellos participaron en la Convención Judía Republicana que se celebra en Las Vegas, en la que subrayaron su apoyo total a Israel en su guerra contra Hamás y criticaron las posiciones equidistantes en el conflicto, así como el reciente intercambio de prisioneros entre Estados Unidos e Irán.

“El presidente Biden debería dejar de hablar de contención y apoyar el derecho de Israel a defenderse de forma incondicional”, sentenció el expresidente Mike Pence al inicio del discurso en el que más tarde anunciaría su retirada de la carrera presidencial.

Pence dijo que Estados Unidos está experimentando las “más explosivas y peligrosas demostraciones de antisemitismo de su historia” y señaló que nunca se había visto a gente “celebrando el asesinato masivo de judíos”.

Uno de los discursos más duros fue el de Tim Scott, quien apostó por revertir la política de “debilidad y retirada” que practica Biden, a quien acusó incluso de “recompensar al terrorismo”. Y lamentó que se estén enviando “toneladas de dinero a Irán” que tiene “sangre” estadounidense en sus manos.

El senador por Carolina del Sur propuso dejar de financiar universidades en las que se practique el antisemitismo y atacó directamente a políticas demócratas de origen musulmán, como la congresista Ilhan Omar o Rashida Tlaib a quien acusó de haberse auto proclamado “ministra de Propaganda de Hamás”.

En la misma línea se manifestó el candidato republicano a las primarias Ron DeSantis, gobernador de Florida, al poner como ejemplo una orden de disolución en las universidades estatales de un grupo pro palestino por su supuesto respaldo al ataque terrorista perpetrado por Hamás en Israel.

La orden fue emitida esta semana y pidió a los centros universitarios que disuelvan cualquier sección del grupo Estudiantes Nacionales por la Justicia en Palestina (SJP), ante su “apoyo dañino a los grupos terroristas”.

“Conozco el izquierdismo universitario, he estado allí, pero incluso en mi época nunca habría visto ese tipo de activismo en el que realmente se celebra a los terroristas y se es abiertamente antisemita”, expuso DeSantis.

El autor, empresario y político de origen hindú Vivek Ramaswamy criticó al gobierno por el reciente intercambio de rehenes entre Irán y EEUU y consideró una “completa locura que la administración Biden haya hecho un pago de rescate de 6.000 millones de dólares a Irán, que no sólo pide la muerte de Israel, sino también la muerte de Estados Unidos”.

Dicho intercambio se produjo en septiembre entre Irán y Estados Unidos una vez completada la transferencia a Catar de 6.000 millones de dólares de fondos iraníes congelados para ser usados con fines humanitarios. No obstante, Estados Unidos y Catar han bloqueado el acceso a Irán de este dinero.

“Casi no hay duda de que los ataques del 7 de octubre contra Israel fueron, al menos en pequeña medida, en parte el resultado de esa desastrosa maniobra de esta administración Biden”, añadió.

Por su parte la exgobernadora de Carolina del Sur Nikki Haley, también en la contienda para alcanzar la Casa Blanca, dijo alegrarse de que “muchos en ambos partidos estén apoyando a Israel en este momento” al tiempo en que arremetió contra Biden.

“Me alegra que Joe Biden esté diciendo algunas de las cosas correctas, pero sus acciones no siempre han coincidido con sus palabras (…). Biden siguió los pasos de (el expresidente Barack) Obama al simpatizar con Irán y ayudó al enemigo número uno de Israel. No habría Hamás sin Irán y no habría asesinatos sin que Irán diera luz verde”, sentenció Haley.

