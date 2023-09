Míchel: “Es un lujo que el mundo esté pendiente de nosotros”

Tweet on Twitter

Girona, 29 sep (EFE).- El técnico del Girona, Míchel Sánchez, aseguró este viernes, en la previa de la visita del Real Madrid, que “es un lujo que el mundo esté pendiente de nosotros” y que ser líderes con 19 puntos de 21 posibles “es una pasada”, una situación que “nadie esperaba”.

Míchel, “muy orgulloso” de sus jugadores y “muy feliz del liderato”, afirmó que el club vive “un momento histórico” y reconoció que el partido contra el Madrid, segundo a un punto, llega “en un momento muy bueno para nosotros”, aunque recalcó varias veces que será un encuentro “muy, muy complicado”.

“Tenemos que disfrutar el partido, sabiendo que también sufriremos”, dijo el entrenador tras remarcar que el Madrid, “uno de los mejores equipos del mundo”, es “claro favorito”: “Se pueden contar los dedos de la mano los partidos en los que el Madrid no es favorito”.

Sobre el conjunto merengue, añadió que “hace muchas cosas bien” y lidera “muchos conceptos de juego” en LaLiga EA Sports, como tiros a puerta, llegadas a zona 3 o metros en conducción. “Es un equipo muy, muy, muy difícil. Muy físico, muy técnico y muy táctico”, subrayó Míchel.

El técnico rojiblanco también afirmó que el Madrid tiene “jugadores muy buenos”. Citó a Rodrygo Goes, “el jugador que más tira de LaLiga” y uno de los tres con más remates, Jude Bellingham, “el máximo goleador”, y Vinícius Júnior y argumentó que el Madrid tiene una media de “un tiro cada cuatro minutos”.

“Espero al mejor Madrid y espero la mejor versión del Girona, porque sino será imposible”, apuntó Míchel.

En este sentido, reiteró que habrá momentos en los que el Girona sufrirá porque el Madrid dominará el partido, pero reivindicó que su equipo no ha perdido la “identidad” y anticipó que el plantel “está a un nivel top de concentración, de mentalidad y de ganas de jugar”, “con la ilusión de defender el liderato”.

