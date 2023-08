La cervecería Redhook de Seattle vendida por el propietario de Bud Light, AB InBev, a Tilray

Por

Renata Geraldo

Reportero de negocios del Seattle Times

Cuatro años después de ser adquirida por el conglomerado de cerveza Anheuser-Busch InBev, la cervecería Redhook de Seattle se está vendiendo de nuevo.

El futuro propietario de Redhook es la empresa canadiense de productos de cannabis Tilray, que se ha estado aventurando en la industria de la cerveza artesanal.

Tilray entró en un acuerdo de adquisición de 85 millones de dólares en efectivo para adquirir Redhook y otras siete cervecerías que están bajo el paraguas de Anheuser-Busch, anunciaron las compañías el lunes. La transacción incluye empleados actuales, cervecerías y pubs asociados. Las empresas esperan que la transacción se cierre este año.

Además de Redhook, Tilray está adquiriendo Shock Top, Breckenridge Brewery, Blue Point Brewing Co., 10 Barrel Brewing Co., Widmer Brothers Brewing, Square Mile Cider Co. y Hiball Energy de Anheuser-Busch, según una presentación ante la Comisión de Valores y Bolsa.

“Redhook y Widmer son dos de las “instituciones” originales de la cerveza artesanal”, según una presentación para inversores de Tilray. Portland Brewery, que fabrica bebidas Redhook, Widmer y Square Mile, “tiene capacidad adicional para elaborar otras cervezas”, dijo la presentación. Tilray se negó a hacer más comentarios. Redhook no respondió a las consultas.

Con la adquisición, Tilray dijo que se convertirá en el quinto cervecero artesanal más grande de los EE. UU., con una cuota de mercado del 5%. Anheuser-Busch, con sede en Bélgica, es actualmente la cervecera más grande del mundo con una cuota de mercado del 36,9 %. El conglomerado tiene más de 500 marcas bajo su paraguas, incluyendo Bud Light.

Anheuser-Busch dijo que Tilray comenzó las conversaciones de adquisición a principios de año. Desde abril, el conglomerado belga ha tenido problemas con las ventas de su marca más grande, Bud Light, en los EE. UU.La marca se ha enfrentado a una reacción conservadora después de lanzar una campaña de marketing con el influencer de las redes sociales Dylan Mulvaney, una mujer transgénero.

Los ingresos de Anheuser-Busch en EE. UU. cayeron un 10,5% en el segundo trimestre del año. Las ventas minoristas de Bud Light en EE. UU. se recendió un 26 % en comparación con el mismo período de hace un año.

La compañía dijo que su cuota de mercado total en EE. UU. para todas las marcas cayó más del 5 % en abril. En junio, la cerveza mexicana Modelo Especial se convirtió en la cerveza más vendida de Estados Unidos, un rango que Bud Light había mantenido durante casi dos décadas. Si bien Anheuser-Busch también es propietaria de Modelo, la marca es importada y vendida por Constellation Brands en los EE. UU.

Con la caída de las ventas, Anheuser-Busch anunció en julio que iba a despedir al 2 % de su fuerza laboral. En mayo, el conglomerado dijo que aumentaría el gasto para contrarrestar la disminución de las ventas.

Con las marcas adquiridas, Tilray dijo en un comunicado de prensa que espera alrededor de 300 millones de dólares en ingresos para su cartera de bebidas alcohólicas de EE. UU.

Las cervecerías, de Bend y Portland, Ore. ; Breckenridge, Colorado; y Long Island, Nueva York, probablemente triplicarán el negocio de la cerveza de Tilray, dijo Ty Gilmore, presidente de la compañía de cerveza de EE. UU.

“Capitalizaremos aún más el potencial de estas marcas a través de la innovación de productos, las asociaciones con minoristas y la expansión de la distribución en mercados clave, incluidos el noroeste del Pacífico y California”, dijo Gilmore en un comunicado.

Tilray es propietaria de las marcas de cerveza SweetWater Brewing Co., Montauk Brewing Co., Alpine Beer Co. y Green Flash Brewing Co.

Antes de comprar Redhook, Anheuser-Busch adquirió Elysian Brewing, con sede en Seattle, en 2015 por una cantidad no revelada. Todavía es dueño de Elysian.

Fundada en 1981, Redhook tiene una ubicación en Seattle: Redhook Brewlab, en el antiguo edificio Pike Motorworks en el Capitol Hill. En 2019, Anheuser-Busch compró Redhook por 16,50 $ por acción en acciones de Craft Brew Alliance.

La Craft Brew Alliance se formó en 2008 cuando Redhook se fusionó con Widmer Brothers Brewing, con sede en Portland. En 2017, la Craft Brew Alliance vendió la cervecería Woodinville de Redhook, entonces la instalación de fabricación de cerveza más grande de Washington, a una empresa inmobiliaria por 24,4 millones de dólares.

Incluye información de los informes de Associated Press.

Renata Geraldo: 206-464-2521 orrgeraldo@seattletimes.com; en Twitter:@geraldorenata.

