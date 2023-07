Inter Miami busca una reacción urgente y el Galaxy de Puig se mide con Philadelphia Union

Tweet on Twitter

Los Ángeles (EE.UU.), 7 jul (EFE).- Tras nueve partidos sin conocer la victoria, Inter Miami, a la espera de Leo Messi, buscará este sábado una reacción en su visita al DC United mientras que LA Galaxy, con Riqui Puig como jugador de moda, tendrá un complicado duelo con Philadelphia Union.

Con solo dos puntos de sus últimos 27, Inter Miami, colista del Este, viajará a Washington en la jornada 24 de la MLS para medirse con DC United, que entrena el inglés Wayne Rooney.

La gran revitalización del proyecto del equipo de Florida todavía no está lista ya que Sergio Busquets todavía no se ha incorporado al conjunto de Miami y el técnico Gerardo ‘Tata’ Martino aún no tiene resuelto su papeleo, por lo que este fin de semana continuará como entrenador interino del conjunto de rosa el argentino Javier Morales.

Galaxy afronta esta nueva jornada con una sonrisa tras su gran victoria el martes frente a Los Angeles FC (LAFC) por 2-1 en un derbi angelino inolvidable para la MLS, que batió con 82.110 personas el récord de espectadores en un partido de esta liga.

El español Riqui Puig, mejor jugador de la jornada 23 de la MLS, marcó el gol del triunfo y dio una asistencia frente al LAFC y ha dado un paso al frente tras las ausencias por lesiones de larga duración del mexicano Javier ‘Chicharito’ Hernández y el uruguayo Martín Cáceres.

Galaxy es penúltimo en el Oeste y recibirá en su campo a Philadelphia Union, quinto en el Este.

Después de tres derrotas seguidas, LAFC del mexicano Carlos Vela, tendrá otro enfrentamiento de rivalidad californiana ante San Jose Earthquakes.

LAFC es segundo del Oeste por detrás del St. Louis City, asombroso debutante este año en la MLS y que visitará a un Toronto en crisis que es penúltimo del Este.

Al frente de esa conferencia sigue el Cincinnati, que jugará a domicilio contra el Charlotte.

El mexicano Alan Pulido, en un excelente estado de forma con siete goles en los últimos siete partidos de Sporting Kansas City, se enfrentará con Houston Dynamo de su compatriota Héctor Herrera.

