Riqui Puig, mejor jugador de la jornada 23 en la MLS

Los Ángeles (EE.UU.), 6 jul (EFE).- El centrocampista español Riqui Puig, clave en el triunfo del LA Galaxy frente a Los Angeles FC (LAFC), fue elegido este jueves mejor jugador de la jornada 23 en la MLS.

Puig marcó este martes el gol de la victoria del Galaxy por 2-1 frente al LAFC en una edición histórica del derbi angelino, ya que la MLS batió su récord de espectadores en un partido gracias a las 82.110 personas que acudieron al estadio Rose Bowl.

La anterior marca de afluencia a un encuentro de la MLS la tenía el duelo de 2022 entre el Charlotte y el Galaxy con 74.749 espectadores.

“Todo jugador quiere estar en estos partidos. Yo no juego por dinero, sino por estas experiencias (…) Me lo he pasado como un niño pequeño y creo que he dado un gran nivel”, apuntó Puig en rueda de prensa tras el encuentro.

El exjugador del Barcelona, además de lograr ese gol, dio una exhibición en ataque para impulsar a un Galaxy muy necesitado de alegrías puesto que llegó a ese partido contra el LAFC como penúltimo del Oeste, con cuatro empates seguidos y con una temporada repleta de disgustos tras las lesiones de larga duración del mexicano Javier ‘Chicharito’ Hernández y del uruguayo Martín Cáceres.

Tyler Boyd consiguió el primer tanto del Galaxy y el español Ilie Sánchez logró la diana del LAFC.

Con ánimos renovados, el Galaxy se medirá este sábado en casa al Philadelphia Union.

Me gusta esto: Me gusta Cargando...