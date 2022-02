El Festival de Cine de Miami honra a Penélope Cruz con el premio Precious Gem

Tweet on Twitter

Miami, 24 feb (EFE).- La actriz española Penélope Cruz, nominada al Oscar a mejor actriz por “Madres paralelas”, de Pedro Almódovar, será galardonada por el Festival de Cine de Miami el 12 de marzo con el premio Precious Gem, anunció este jueves el certamen.

Cruz participará en un homenaje virtual y en una conversación durante la Ceremonia de Premiación de la 39ª edición de este festival, que se celebrará del 4 al 13 de marzo de 2022 y es organizado por la universidad Miami Dade College (MDC).

“Desde el momento en que Penélope Cruz apareció por primera vez en las pantallas del Festival de Cine de Miami en nuestra décima edición en 1993 en su debut en la pantalla, con Jamon Jamon, ha sido una de las favoritas de nuestra audiencia”, dijo el director ejecutivo del certamen, Jaie Laplante, al anunciar el premio.

“Durante las casi tres décadas que siguieron, nos ha cautivado seguir y proyectar gran parte de su extraordinario trabajo, incluida su interpretación compleja y abrumadoramente emocional en ‘Madres Paralelas'”, agregó.

El premio Precious Gem está reservado para artistas únicos cuyas contribuciones al cine son duraderas e inolvidables, señala un comunicado.

Los ganadores de Precious Gem del año pasado fueron Pedro Almodóvar y la veterana actriz puertorriqueña Rita Moreno.

El Festival de Cine de Miami (MIFF) presentará del 4 al 13 de marzo 120 largos, cortos y documentales de más de 35 países en un formato presencial y digital, con el cine en español en un lugar destacado y numerosos premios y homenajes, incluido uno al recientemente fallecido actor Sidney Poitier.

El festival abrirá oficialmente con la proyección de la película española “El buen patrón”, de Fernando León de Aranoa, y se cerrará con la panameña “Plaza Catedral”, de Abner Benaim.

El iraní-estadounidense Ramin Bahrani (“2nd Chance” y “The White Tiger”) y el japonés Ryusuke Hamaguchi (“Drive My Car”) recibirán sendos premios Gem.

Además, la directora australiana de fotografía Ari Wegner (“Zola” y “The Power of the Dog”) y el compositor canadiense de origen chileno Cristóbal Tapia de Veer (“The White Lotus”) serán galardonados con los premios Art of Light.

Como homenaje al actor Sidney Poitier, quien nació en Miami en 1927, aunque creció en las Bahamas, el Festival proyectará la versión cinematográfica de 1961 de la producción de Broadway “A Raisin in the Sun”, original de Lorraine Hansberry, una de las actuaciones más complejas de su carrera.