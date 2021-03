Latinos rechazan que Speedy Gonzáles sea un personaje racista

Miami, 9 mar (EFE News).- Un buen número de latinos han salido a la defensa de Speedy Gonzáles, el famoso ratón de los dibujos animados de la empresa Looney Tunes, después de que fuera señalado como personaje racista por un columnista del diario The New York Times.

En un reciente artículo, titulado “Six Seuss Books Bore a Bias” (Seis libros de Seuss tienen inclinaciones negativas)”, el columnista Charles M Blow escribió sobre la necesidad de “exorcizar” el racismo y el machismo de las publicaciones infantiles.

Entre ellas mencionó los libros del legendario autor infantil Dr. Seuss y agregó otros populares personajes de dibujos animados, incluido el famoso Speedy Gonzáles, que representaba a un ratón mexicano.

“Algunas de las primeras caricaturas que puedo recordar incluyen a Pepe Le Pew, quien normalizó la cultura de la violación; Speedy Gonzales, cuyos amigos ayudaron a popularizar el estereotipo corrosivo de los mexicanos borrachos y letárgicos”, escribió.

Inicialmente lo que más llamó la atención fueron las críticas a los libros de Dr. Seuss, que son parte de la bibliografía obligada de cualquier niño estadounidense y que hace dos años comenzaron a tener su edición bilingüe inglés-español.

Incluso, algunos políticos del conservador Partido Republicano aprovecharon presentaciones en programas de televisión para leer sus publicaciones favoritas del autor.

El impacto de la columna de Blow llegó el fin de semana a las redes sociales, provocando un debate sobre la “actitud de acosador sexual” y hasta de violador del zorrillo Pepe Le Pew.

En cada episodio de la caricatura, nacida en 1945, Pepe Le Pew se la pasa persiguiendo a la gata Penelope Pussycat, a la que acosa, encierra y hasta besa, mientras ella hace lo imposible por escaparse de sus garras.

Los mensajes enardecidos en las redes sociales llegaron a tal nivel, que los estudios Warner Bros., que actualmente tienen los derechos sobre los dibujos animados de Looney Tunes sacaron un comunicado alertando que “no hay planes” para sacar nada con el zorrillo.

Sin embargo, muchos latinos alzaron sus voces digitales para defender a Speedy Gonzáles, comenzando por el comediante Gabriel Iglesias, quien será la voz del veloz roedor en la nueva película de “Space Jam”.

“La cultura de cancelación no puede alcanzar a Speedy Gonzáles, el ratón más rápido de México”, escribió Iglesias en Twitter.

Otros usuarios de la red social recordaron que organizaciones latinas lo habían destacado como un “ícono cultural” y otros aseguraron que “ningún latino se siente ofendido por Speedy Gonzáles. Lo amamos”.

“Yo crecí viendo a Speedy Gonzáles y me encantaba porque es igualito a mi papá y habla como mi abuelo”; escribió otro.