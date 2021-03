LAFC, con Vela de líder, inicia sus entrenamientos de cara a una temporada decisiva en la MLS

Los Ángeles (EE.UU.), 8 mar (EFE).- La vuelta a trabajo de los entrenamiento llegó este lunes de manera oficial para todos los equipos de la Liga Profesional de Fútbol (MLS) de Estados Unidos y entre ellos estuvo el de LAFC, que tiene ante sí lo que será una temporada decisiva.

Con el núcleo de sus jugadores importantes intacto, liderado por el delantero internacional mexicano Carlos Vela, y dirigidos por el veterano entrenador Bob Bradley, LAFC está convencido que tiene de nuevo el potencial necesario para luchar por el título de campeones, algo que hasta ahora no han podido conseguir.

Sin embargo, Bradley, en vídeoconferencia de prensa, reconoció este lunes, que dentro del grupo se respiraba entusiasmo y la confianza que podían hacerse mejor las cosas.

“Creo que hemos vuelto en buenas condiciones dado que no estuvimos tanto tiempo parados porque jugamos casi hasta Navidad por la final de Liga de Campeones de CONCACAF, aunque el resultado fuera decepcionante. Tenemos tiempo para ponernos a punto físicamente”, destacó Bradley.

Su equipo, a pesar de llevar apenas tres temporadas en la MLS, este año es la cuarta, ya ha estado cerca de conquistar algún título, aunque al final se les hayan escapado en los partidos decisivos.

El pasado diciembre disputó su primera final, cuando se enfrentó a los Tigres de la UANL en la Liga de Campeones y cayeron derrotados por 1-2.

En 2019, fueron el mejor equipo de la temporada regular, pero se quedaron a un paso del partido por el título MLS Cup cuando cayeron frente a los Sounders FC de Seattle, en la Final de la Conferencia Oeste, que luego serían los campeones.

Después de haber demostrado todo su potencial, LAFC consideran que el 2021 debe ser el año en el que puedan hacer historia con su primer título.

“Tenemos un equipo que puede competir con cualquier rival y ahora debemos prepararnos bien para hacer frente a los retos deportivos que vamos a enfrentar”, destacó Bradley. “La profundidad en el equipo crea competencia y estamos orgullosos de eso, siempre queremos mejorar”.

Bradley adelantó que la plantilla estaba ya cerrada, al menos hasta que se vuelva a abrir la ventaja de los fichajes en el verano.

Como parte de los refuerzos, LAFC fichó al delantero Corey Baird y al defensor coreano Kim Moon-hwan, mientras que en el SuperDraft de MLS eligieron a los atacantes Daniel Trejo y Álvaro Quezada.

“Para el inicio de la temporada, estamos prácticamente cerrados; luego está la ventana del mercado de verano que es la más grande. Puede significar que algunos jugadores se irían, pero también veremos qué hará falta para fichar”, argumentó Bradley.

El anuncio por parte del gobernador de California, Gavin Newsom, que a partir del 1 de abril, se permitirá el regreso de aficionados en capacidad limitada a estadios al aire libre, fue considerado por Bradley como “una gran noticia”, dado que significa que los aficionados volverán a las gradas del Banc of California para la temporada 2021.

“La noticia del posible regreso de aficionados al estadio es increíble. Estamos muy emocionados ante esa posibilidad, el que pueda regresar la atmósfera al estadio que ha sido tan especial y nos ha ayudado en nuestras primeras temporadas”, subrayó Bradley. “Eso nos debe motivar a hacer aun mejor las cosas”.

Mientras que el centrocampista colombiano Eduard Atuesta, uno de los jóvenes jugadores en los que más confía Bradley, también se mostró optimista de cara a lo que le va a deparar al equipo en la temporada del 2021.

“Si bien hemos perdido finales, es meritorio llegar ahí en tan poco tiempo por que significa que el próximo paso es conseguir los títulos”, señaló Atuesta, de 23 años. “Hasta hemos demostrado que podemos dominar y jugar bien, solo nos falta conseguir títulos y la gran oportunidad será el 2021”.

La temporada de MLS comenzará a partir del próximo 17 de abril y aunque todavía no existe el calendario oficial de competición, se espera que el mismo pueda anunciarse próximamente, LAFC considera que su única preocupación es hacer bien los trabajos en los entrenamientos y estar listos cuando llegue la competición real.