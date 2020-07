Instalan estatuas vivientes en Washington en protesta contra Trump

Tweet on Twitter

Washington, 17 jul (EFE News).- Tres estatuas vivientes alusivas a episodios como las recientes protestas raciales y el debate sobre el retorno de los niños a las escuelas en medio de la pandemia fueron instaladas este viernes en distintos puntos de la capital estadounidense en protesta contra el presidente Donald Trump.

La publicación digital The Hill difundió fotografías de personajes con pintura dorada en el cuerpo y ubicados sobre una base en piedra negra y con letras doradas.

La puesta en ese escena fue liderada por “Trump Statue Iniciative” en puntos estratégicos de Washington DC.

Una de las estatuas muestra al gobernante sosteniendo una biblia mientras un manifestante del movimiento “Black Lives Matters” (“Las vidas negras importan”) es golpeado por un oficial.

En la piedra que sirve de base se lee sobre el gobernante: “destructor de derechos y libertades civiles”.

La estatua busca recrear, según la publicación, el episodio en el que la Policía desalojó a los manifestantes que permanecían en el parque Lafayette Square, frente a la Casa Blanca, para permitir que Trump atravesara caminando el lugar hasta llegar a una iglesia cercana donde posó con una biblia en la mano.

El cineasta y nominado al premio Óscar Bryan Buckley, quien fue el curador de la propuesta, explicó a The Hill que buscan recrear la historia que Trump “está pintando de sí mismo en este momento, donde abundan sus momentos narcisistas, racistas o egoístas”.

Y sobre esa estatua de la biblia en particular, el artista consideró está inspirada en un “momento decisivo” de Trump como presidente.

Otra de las escenas, bautizada “Ahora regresa a la escuela”, muestra a un supuesto Trump con un palo de golf en una mano y lo que parece una golosina en la otra frente a un niño con un cobertor facial y un morral.

Frente al hotel Trump en Washington se vio otra de las estatuas, esta vez del mandatario con un oso de peluche al parecer en el búnker de la Casa Blanca, donde a finales de mayo pasado fue llevado Trump por el Servicio Secreto, encargado de su seguridad, debido a las protestas que tenían lugar en los alrededores de la residencia presidencial.

Las movilizaciones raciales se multiplicaron en el país después de la muerte, el pasado 25 de mayo, del afroamericano George Floyd, víctima de la brutalidad policial.

Buckley aseguró que esperan con este iniciativa inspirar a “otros intérpretes callejeros, a otros artistas, a imitar” su ejemplo.