Casi medio millón de mujeres sin seguro médico durante y después del embarazo

Cleveland (OH), 15 abr (EFE News).- Unas 451.000 mujeres no tuvieron seguro antes, durante y después de su embarazo en 2017, de las cuales 142.000 eran nuevas madres que vivían en la pobreza, según un estudio publicado este miércoles por la revista Pediatrics.

De acuerdo con los investigadores, la falta de seguro médico en las embarazadas no solo afecta a la madre de forma directa sino que también puede afectar negativamente la salud, el desarrollo y el bienestar de sus hijos.

Según se detalla, desde el manejo efectivo de enfermedades crónicas en el período posparto, hasta el tratamiento de las condiciones de salud física y conductual que están directamente asociadas con la maternidad como lo es la depresión después del embarazo, la salud de una nueva madre tiene implicaciones críticas para ella y su familia.

Para los investigadores, una solución parcial a esta falta de cobertura pasaría por ampliar el acceso al seguro de salud a través del programa Medicaid.

El estudio, resalta que los estados con expansión de Medicaid experimentaron una disminución significativa en la falta de seguro entre las nuevas madres que viven en la pobreza. También detalla que estos aumentos fueron más sólidos que los aumentos en el acceso a seguros privados subsidiados.

Según el análisis expuesto, Estados Unidos necesita hacer más para llenar los vacíos en la cobertura de seguro para los nuevos padres.

Una de las alternativas presentadas por los investigadores es extender la elegibilidad de Medicaid relacionada con el embarazo por 60 días después del parto, lo que podría ayudar a que más nuevas madres atiendan sus necesidades de salud, aunque no abordarían las brechas de cobertura fuera del período posparto.

Además, los investigadores recomendaron que los estados de expansión de Medicaid podrían aumentar la cobertura a través de esfuerzos de educación, extensión e inscripción, como exenciones que brindan elegibilidad continua de Medicaid durante 12 meses a los padres.

Según el estudio, asegurar que las nuevas madres que viven en la pobreza tengan cobertura de seguro tiene el potencial de ayudar a las mujeres a acceder y pagar la atención de salud física y mental necesaria, reducir el estrés y las dificultades financieras, y mejorar la salud y el bienestar de toda su familia.