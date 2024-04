Xóchitl Gálvez dice no temer a nombrar a primera mujer al frente de las FF.AA. en México

Ciudad de México, 10 abr (EFE).- La candidata de la coalición opositora Fuerza y Corazón por México, Xóchitl Gálvez, aseguró este miércoles que no tendrá miedo en nombrar a la primera mujer al frente de las Fuerzas Armadas de ser electa el próximo 2 de junio en los comicios mexicanos.

La candidata de la coalición integrada por los Partidos Acción Nacional (PAN), Revolucionario Institucional (PRI) y Revolución Democrática (PRD) dijo que deberá ser una mujer “capaz y brillante” y que no otorgaría un puesto en su Gobierno paritario por cumplir con una cuota de género.

“Yo creo que tiene que ser una mujer capaz, brillante. Yo nunca tendría una florero como la que tuvimos en (la Secretaría de) Gobernación, con todo respeto para doña Olga (Sánchez Cordero)”, aseguró durante el Summit Mujeres de la firma Expansión en Ciudad de México.

Además, aseguró que en su gabinete de Gobierno habrá mujeres con agallas y que la inviten al debate cuando no compartan el mismo criterio u tomar decisiones colegiadas.

“Yo no le tengo miedo a la gente inteligente. Yo le tengo miedo a los tarugos”, expresó.

Gálvez aseveró que incluso podría mantener a funcionarios de la actual administración del presidente Andrés Manuel Lopez Obrador, como es el caso de Raquel Buenrostro, actual titular de la Secretaría (Ministerio) de Economía , pues dijo sabe cobrar e hizo un buen trabajo en su paro por el Servicio de Administración Tributaria (SAT).

En este sentido, aseguró que no todos los funcionarios del actual Gobierno mexicano ni todos los políticos son malos o corruptos.

La opositora, quien se ubica segunda en las encuestas previas a la más grande elección e la historia mexicana, aseguró que si el 62 % de los ciudadanos sale a las urnas a votar resultaría electa ante un descontento con la fórmula oficialista.

“Hay un desencanto generalizado en el país, si nosotros logramos una votación de arriba del 62 % de verdad que ganamos”, aseguró.

Es por ello que Gálvez impulsó a mujeres reunidas en el evento a motivar a más mexicanos para que salgan a ejercer su derecho a votar.

También dijo que enfrenta una desventaja de recursos frente a una campaña que calificó de “derroches en promoción” a la candidata de la coalición oficialista Sigamos Haciendo Historia, Claudia Sheinbaum, líder en todas las encuestas.

“Ellos realmente sí tienen un poder económico tremendo, si se dan cuenta yo ni siquiera puedo poner la cantidad de lonas que hay de Claudia”, contrastó.

Además, reviró que no hay una elección definida y que sólo es la visión del oficialismo en México que asegura que los comicios son solo un trámite.

