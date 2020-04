No se descarta hacer sin público los Juegos Centroamericanos y del Caribe de 2022

Panamá, 13 abr (EFE).- La pandemia de la COVID-19 ha puesto en vilo la realización de los Juegos Centroamericanos y del Caribe de 2022, previstos en Panamá, y sus organizadores sopesan no solo si la fecha debe mantenerse sino que también manejan escenarios posibles, como hacerlos sin público.

“Debemos estar preparados y tomar las medidas necesarias, pero siempre alineadas a la salud del atleta y del fanático”, dijo este lunes a Efe el presidente del Comité Organizador de los Juegos, Henry Pozo, al ser consultado sobre la posibilidad de que la competencia se desarrolle sin público.

Tomar una decisión al respecto aún es “prematuro”, aclaró Pozo, quien añadió que la cautela apunta a que todo dependerá “de la evolución de la crisis sanitaria actual, ya sea para bien o para mal”, y de cómo se desarrollen otros eventos deportivos previstos antes de la cita centroamericana y caribeña.

Ya la Organización Deportiva Centroamericana y del Caribe (Odecabe) anunció una reunión con el Comité Olímpico de Panamá y el Comité Organizador de los Juegos, a inicios de mayo próximo, para evaluar la posibilidad de cambio de fecha de la justa prevista hasta ahora en el 2022 en Panamá.

El campeón olímpico panameño en Pekín 2008, Irving Saladino, dijo este lunes a Efe que no se imagina a unos Centroamericanos y del Caribe en Panamá “con todos los eventos a puerta cerrada”, lo que, indicó sería un duro golpe “económico, deportivo” y al turismo del país.

“Hay deportes colectivos que no necesitan el público, pero en los individuales hay atletas que elevan su nivel cuando tienen público”, argumentó el otrora saltador de longitud, que sin embargo reconoció que las consecuencias de la pandemia pueden ser de largo plazo y empujar hacia juegos sin público y transmitidos de forma virtual.

El nadador olímpico panameño Édgar Crespo comentó por su parte a Efe que en una competencia sin público la adrenalina sería diferente, pero “al final todos estaríamos en la misma situación como atletas”.

“Si no me equivoco, ya se han transmitido diferentes Juegos por televisión como virtualmente al público (…); hay que tener diferentes planes por cualquier cosa que pase”, añadió.

Para el economista panameño Eddie Tapiero, “el espectáculo deportivo trae unidad y paz en el mundo” y “solo es cuestión de reinventarse” frente a los retos que plantea la pandemia mundial: “tal como se hace el teletrabajo en estos momentos, puede que se utilice la parte en línea y la tecnología en este campo” de los juegos, indicó.