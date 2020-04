Obama anunciará hoy su respaldo a la candidatura presidencial de Biden

Washington, 14 abr (EFE News).- El expresidente Barack Obama anunciará oficialmente este martes su respaldo a la candidatura a la Casa Blanca del que fuera su vicepresidente Joe Biden, confirmó a Efe una fuente familiarizada con el asunto.

El gesto de Obama, presidente entre 2009 y 2017, busca unificar a los demócratas de cara al enfrentamiento con el actual mandatario, Donald Trump, en las elecciones de noviembre.

Además, se producirá solo un día después de que el senador izquierdista Bernie Sanders, que se retiró de la carrera demócrata la semana pasada, expresara su apoyo a Biden, hasta entonces su rival.

Durante las primarias demócratas, Obama se mantuvo neutral de manera pública, pero entre bastidores jugó un papel importante para convencer a Sanders de que abandonara la carrera presidencial y respaldará a Biden, de acuerdo al diario The New York Times.

A pesar de mantener un perfil bajo, en noviembre, el expresidente dijo que había hablado con todos los aspirantes demócratas para ofrecerles consejo y pedirles que reflexionaran sobre por qué querían llegar a la Casa Blanca.

En un evento de recaudación de fondos a finales de 2019, Obama consideró que las primarias demócratas habían reunido a “personas muy exitosas, muy serias, apasionadas e inteligentes con un gran historial de servicio público”.

“Sea quien sea el que salga elegido del proceso de primarias, tengan por seguro que trabajaré sin descanso para que sea el próximo presidente”, prometió entonces el expresidente.

De cara a las elecciones de noviembre, Obama podría jugar un papel fundamental para unificar al Partido Demócrata, ya que su sector más izquierdista se siente decepcionado por la retirada de Sanders, que ya compitió infructuosamente por la nominación en 2016 frente a Hillary Clinton, que fue ungida candidata.

En ese proceso de primarias, Biden también se planteó competir por la nominación, pero decidió no hacerlo tras la muerte por cáncer de uno de sus hijos, Beau Biden, según narra en su libro de memorias “Promise Me, Dad: A Year of Hope, Hardship and Purpose”, publicado en 2017.

Según narra en ese libro, Obama se interesó en varias ocasiones sobre sus aspiraciones presidenciales y llegó a expresar preocupación sobre la posibilidad de que las primarias acabaran dividiendo a los demócratas para favorecer el triunfo de un republicano, como finalmente sucedió con Trump.

No obstante, Obama ha expresado simpatía por su vicepresidente en varias ocasiones y, cuando en 2015 Biden se estaba planteando competir por la nominación, llegó a confesar: “Si pudiera nombrar a alguien para ser mi presidente durante los próximos ocho años, sería a ti, Joe”, de acuerdo al libro de memorias del exvicepridente.

Para consagrarse como candidato de los demócratas, Biden todavía necesita enfrentarse a varios procesos de primarias en estados como Oregón, Delaware e Indiana para, luego, acudir a la convención del partido, donde formalmente se designa al candidato.