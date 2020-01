Beneficios y desventajas del uso de redes sociales

San Francisco, 20 ene (Notipress).- Las redes sociales actualmente son un fenómeno global. Desde ser funcionales para mantener comunicación en las relaciones interpersonales del usuario, hasta brindar servicios de cualquier tipo como ventas, juegos interactivos, servicios de citas, etc., las redes sociales tienen un sin fin de usos que benefician a la vida cotidiana. No obstante, también pueden impactar de manera negativa al entorno social, tal es el caso de la usurpación de identidad y la pérdida de todo tipo de interacción con sus semejantes en tiempo real.

Utilizadas de manera correcta y moderada, los pros de las redes sociales suelen ser de gran utilidad para los que hacen uso de ellas. Ofrecen la oportunidad de ponerse en contacto con las personas de interés del individuo, brindan entretenimiento y son utilizadas como medios de distracción, suelen ser de gran ayuda como medio de denuncias sociales y colaboran a la hora de dar a conocer información importante para la población.

Debido a sus múltiples beneficios, empresas y gobiernos alrededor del mundo han implementado el uso de las redes sociales como parte de su estrategia de trabajo, pues les permite vislumbrar los resultados de su labor por medio de reacciones y comentarios emitidos por los usuarios, además que es más fácil llegar a una mayor parte de la población por medio de Internet.

Como desventajas se encuentran principalmente la exposición del individuo en una red a la que cualquiera puede tener acceso, dejando los datos personales más importantes de manera visible, por ejemplo, nombre, apellidos, fecha de nacimiento y dirección. Compartir en redes la ubicación exacta del paradero de dónde se encuentra la persona, es el principal causante de secuestro y extorsión, según un estudio realizado por agentes de la Unidad Especializada en Investigación y Combate al Delito de Secuestro.

Expertos aconsejan a la población que cada cierto tiempo el individuo elimine de sus redes sociales a todas aquellas personas con las que ya no mantiene contacto, además de no agregar a su lista de amigos a todos aquellos a quienes no conoce. También sugieren no utilizar la misma contraseña en todas sus redes y no crear claves predecibles como fechas importantes o palabras relacionadas con sus intereses.

Otra de las situaciones respecto al uso de las redes sociales se relaciona con el impacto que estas tienen en el estado emocional de las personas; de acuerdo con un estudio realizado por Computers and Human Behaviour, las redes sociales son consideradas como las principales causantes de daños directamente al autoestima, incluso acrecientan o hacen aparecer en la gente ansiedad y depresión al utilizarlas de manera recurrente.