¡Fiddler on the Roof viene a Seattle!

SEATTLE – Broadway at The Paramount se enorgullece en presentar el compromiso de Seattle del renacimiento de Fiddler on the Roof en The Paramount Theatre, nominado al Premio Tony®, del 14 al 19 de enero de 2020. La gira comenzó el 17 de octubre de 2018 en Syracuse, Nueva York en Teatro de referencia.

Un famoso clásico teatral del ganador del Premio Tony Joseph Stein, y los ganadores del Premio Pulitzer Jerry Bock y Sheldon Harnick, Fiddler on the Roof está dirigido por el ganador del Premio Tony Bartlett Sher (Pacífico Sur, El Rey y yo); coreografiado por el aclamado coreógrafo israelí Hofesh Shechter; inspirado en la coreografía original de Jerome Robbins; y tiene dirección musical de Ted Sperling.

Fiddler on the Roof es la conmovedora historia de padres e hijas, esposos y esposas, y vida, amor y risas. Este clásico musical es rico en éxitos de Broadway, incluyendo “To Life (L’Chaim!)”, “If I Were A Rich Man”, “Sunrise Sunset”, “Matchmaker, Matchmaker” y “Tradition”.

La producción original de Broadway de Fiddler on the Roof, que se estrenó en 1964, fue el primer musical en la historia en superar las 3.000 actuaciones. El programa ganó el Premio Tony de 1965 al Mejor Musical además de otros ocho Premios Tony ese año. Este aclamado renacimiento presenta con orgullo una nueva generación al icónico musical adorado en todo el mundo.