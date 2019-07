¿Quieres entender a una mujer?

Tweet on Twitter

Por María Marín.

Los hombres dicen que las mujeres son difíciles de comprender, por eso, hoy voy a ayudarlos a entendernos. Así que mujeres, asegúrense que su pareja lea esto.

Presten atención señores: una de las necesidades más grandes que tienen las mujeres en las relaciones amorosas es sentirse protegidas. No me refiero a que deseamos un guardaespaldas, lo que una mujer quiere es sentirse protegida emocionalmente.

Muchos de los comportamientos y actitudes negativas que los hombres repudian en las mujeres son provocados porque ellas no se sienten protegidas. Por ejemplo, una mujer no se siente a salvo cuando un hombre es irresponsable, la crítica, la excluye, la juzga, no se comunica o muestras frialdad. Ante estas conductas una mujer se torna fría, gruñona y sexualmente indiferente. O también puede ir al extremo contrario y convertirse en una compañera posesiva, celosa y pegajosa.

Si algunas de estas descripciones se ajustan a tu mujer, tal vez te preguntas, ¿qué puedo hacer para que ella se sienta protegida? Sigue estos consejos y obtendrás la respuesta:

Pasa tiempo con ella: Cuando haces el esfuerzo de planificar salidas y pasar tiempo juntos, tu mujer siente que es una prioridad para ti. Es muy reconfortante cuando le das mayor importancia a compartir con ella que salir con los amigos.

Abre tu corazón: Seguramente no estás entrenado para compartir tus emociones, por eso se te hace difícil dejar entrar a una mujer en tu mundo. Sin embargo, cuando compartes con tu pareja tus sentimientos, metas y temores, ella se siente más protegida y amada porque la consideras su mejor amiga. No temas demostrar vulnerabilidad ante tu mujer, ¡eso la derrite!

Recuérdale cuánto vale: Las palabras más dulces para el oído femenino son: “Tú haces una diferencia en mi vida” o “Sin ti, mi vida no sería la misma”. Frases como estas la hacen sentir valorada. No importa cuántas veces le digas “Te quiero”, ella no se cansa de escucharlo.

Caballeros, les recalco lo siguiente: Cuando una mujer se siente protegida, está más relajada y confiada. Esto significa que puede dar lo mejor de sí y se convierte en tu pareja ideal. ¡Protégela y te convertirás en su súper héroe personal!

