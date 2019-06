El terror de “Annabelle” y la “beatlemania” de “Yesterday” llegan al cine

Los Ángeles, 27 jun (EFEUSA).- La nueva entrega de la saga de terror “Annabelle” y la comedia musical “Yesterday”, basada en las canciones de The Beatles, protagonizan los estrenos esta semana, junto con el regreso de “Avengers: Endgame”, que intentará convertirse en la cinta más taquillera de la historia.

Vera Farmiga y Patrick Wilson encabezan el reparto de “Annabelle Comes Home”, secuela de la película de terror “Annabelle” (2014) y que ha contado con la dirección del debutante Gary Dauberman, quien firmó el guion tanto de “Annabelle” como de la precuela “Annabelle: Creation” (2017).

Aunque los Warren (Farmiga y Wilson) han encerrado a Annabelle en una vitrina bajo llave en el sótano de su casa, esta muñeca demoníaca consigue liberarse y vuelve a sembrar el terror allá por donde pasa.

Danny Boyle, ganador del Óscar al mejor director por “Slumdog Millionaire” (2008), se pone al frente de “Yesterday”, comedia musical que protagonizan Himesh Patel y Lily James y que cuenta con un guion de Richard Curtis, el romántico cerebro detrás de “Notting Hill” (1999) o “Love Actually” (2003).

Tras sufrir un accidente de tráfico, un músico con poco futuro (Patel) se despierta en una realidad paralela en la que es la única persona del mundo que conoce las canciones de The Beatles.

Los expertos preven que tanto “Annabelle Comes Home” como “Yesterday” queden por debajo de “Toy Story 4”, que es la favorita para liderar la taquilla este fin de semana en Estados Unidos.

El otro gran atractivo de la cartelera es el regreso a la pantalla grande y con metraje inédito de “Avengers: Endgame”, que solo dos meses después de su estreno oficial volverá al cine con la intención de batir el récord de la película más taquillera de la historia (sin tener en cuenta la inflación).

Hasta el momento, “Avengers: Endgame” es la segunda película en esta clasificación con 2.751 millones de dólares de ingresos en todo el mundo, pero se encuentra muy cerca de superar a “Avatar” (2009), que ostenta todavía el récord con 2.788 millones.

“Avengers: Endgame” logró convertirse en el mayor estreno de la historia gracias a los 1.224 millones de dólares que consiguió en su lanzamiento (incluye el fin de semana y los días previos de preestrenos o pases adelantados).

El reestreno de “Avengers: Endgame” servirá también de aperitivo para “Spider-Man: Far from Home”, nuevo largometraje del universo entrelazado de Marvel Studios y que, con Tom Holland como protagonista, llegará a los cines la próxima semana.