Dudamel afirma que Venezuela tiene ahora más nivel que en el amistoso

Río de Janeiro, 27 jun (EFE).- El técnico de la selección venezolana, Rafael Dudamel, afirmó este jueves que el nivel actual de La Vinotinto es superior al que tenía hace tres meses cuando venció en un amistoso a Argentina, su rival el viernes en el estadio Maracaná de Río de Janeiro por cuartos de final de la Copa América.

El seleccionador venezolano admitió en la rueda de prensa que concedió en el Maracaná que Venezuela fue eliminada por Argentina igualmente en cuartos de final en la Copa América Centenario de 2016 pero que las cosas cambiaron en los últimos tres años.

“Sufrimos una derrota hace tres años en EE.UU. pero también disfrutamos de haber empatado los dos partidos de las eliminatorias y de la victoria (3-1) en el amistoso de marzo pasado en Madrid. Pero mañana será diferente no sólo porque se juega por puntos sino porque la realidad de cada selección es muy distante”, dijo en referencia a la crisis argentina y el crecimiento venezolano.

“Para mí, nuestro momento es mucho mejor que lo que fue en las eliminatorias y en Madrid. El equipo está en línea ascendente, crece cada día más y por eso nuestras aspiraciones de vencer”, dijo.

Agregó que la evolución de Venezuela ha sido tanta que, transcurridos tres años, cuando las dos selecciones vuelven a medirse por la misma instancia y por el mismo torneo, no será sorpresa que sea La Vinotinto la que avance a semifinales.

“Por nuestro lado el equipo está maduro. Hace tres años usamos el torneo para prepararnos para las eliminatorias. Hoy aún falta mucho para las eliminatorias. Tenemos un equipo más consolidado, más joven y más sólido. Espero que seamos nosotros los que avancemos. Hemos aprendido y tenemos mucha ilusión”, afirmó.

Sobre su estrategia para detener a Leo Messi, al que considera el mejor del mundo, aseguró que no será mediante un marcaje personal sino con una planificación colectiva para contrarrestar al máximo sus capacidades.