“Men in Black: International” alcanza un primer lugar decepcionante

Los Ángeles, 17 jun (EFEUSA).- La secuela de los hombres de negro, “Men in Black: International”, alcanzó este fin de semana el primer lugar de la taquilla, aunque la recaudación apenas logró reunir un cuarto del presupuesto de la película.

Según los datos divulgados hoy por el portal especializado Box Office Mojo, “Men in Black: International”, dirigida por de F. Gary Gray, recaudó 28,5 millones de dólares, una de las más bajas recaudaciones de las últimas semanas, donde las secuelas de grandes títulos han predominado.

Con un presupuesto de 110 millones de dólares, el veterano Liam Neeson (el agente”T”), y Chris Hemsworth ( el agente “H”), no lograron alcanzar el éxito de Tommy Lee Jones (“K”) y Will Smith (“J”) que, desde 1997, comenzaron a vigilar la actividad alienígena en la Tierra.

Otra secuela, “The Secret Life of Pets 2”, que tiene en su reparto de voces a Kevin Hart, Harrison Ford, Eric Stonestreet, Patton Oswalt y Tiffany Haddish, entre otros, se ubicó en el segundo lugar con 23,8 millones de recaudación.

Con esta taquilla, la nueva película de aventuras y desaventuras de un grupo animales en Nueva York llega a 92 millones, suma que sobrepasa los 80 millones de presupuesto.

En el tercer puesto repite la nueva versión de “Aladdin”, que sumó 16,7 millones de dólares a un botín acumulado en todo el mundo que asciende ya a 724 millones.

En su segunda semana en las salas de cine, “Dark Phoenix”, una película de la saga X-Men, que está por cumplir dos décadas en la pantalla grande, se ubicó en el cuarto lugar con apenas nueve millones.

“Dark Phoenix”, la ópera prima del productor de la saga desde 2011 Simon Kinberg, ha logrado recolectar tan solo 51 millones en las salas estadounidenses.

En un lejano sexto lugar, “Shaft” decepcionó en su semana de estreno con 8,3 millones de dólares de asientos vendidos.

La secuela que tiene como protagonista a Samuel L.Jackson y da continuación a la serie fílmica iniciada por “Shaft” (1971), y “Shaft” (2000), se presentaba como una de las opciones para el público, que prefirió a “Rocketman”, que se ubicó en el quinto lugar con 8,8 millones en recaudación.