El canal de Oprah Winfrey estrena una serie de toque latino y “llena de sexo”

Miami, 14 jun (EFEUSA).- El canal de televisión OWN, propiedad de la presentadora y productora Oprah Winfrey, estrenará la próxima semana “Ambitions”, una serie con numerosas escenas de “alto contenido sexual” y una fuerte presencia de actores latinos en su reparto.

“Definitivamente es una serie muy arriesgada en cuanto a las escenas de sexo, pero lo más importante de todo es que la gente se va a sentir muy identificada con los personajes que aparecen en la pantalla”, explicó a Efe la actriz colombiana Maria Legarda, que reside en Atlanta (Georgia) desde hace veinte años.

Por su parte, el actor de ascendencia cubana Matt Cedeño, conocido por su participación en la serie latina “Devious Maids”, señaló que realizar este tipo de grabaciones “acaba siendo algo muy fácil porque es algo muy técnico” y “no es tan sexy como se ve en la televisión”.

“Era la segunda vez que me veía con Erica Page -otra de las actrices de reparto- y ahí estábamos los dos en ropa interior, no hay una forma más rápida de conocer a alguien que así”, bromeó al respecto.

Las actrices estadounidenses Robin Givens, Stephanie Carlisle y Essence Atkins encabezan el elenco de “Ambitions”, que muestra a unas antiguas compañeras de universidad que ahora son rivales tanto en la vida privada como en el ámbito profesional.

Legarda, Cerdeño y Page remarcaron el compromiso de Oprah Winfrey por hacer una serie que rompa con los estereotipos de las minorías en Estados Unidos, especialmente de la comunidad latina y afroamericana, algo que también se refleja en esta nueva producción audiovisual que se estrena el 18 de junio.

“Una de las cosas que me gusta de este ‘show’ es que los latinos que aparecen no son los que hacen de sirvientes; por ejemplo yo interpreto a una diseñadora de moda y Matt (Cedeño) es un exitoso empresario”, explicó Erica Page, nacida en Estados Unidos de padres mexicanos.

En ese sentido, Legarda manifestó su “felicidad” y “satisfacción” por la apuesta de la empresaria estadounidense “a abrir las puertas a otras personas que sueñan por estar algún día en el mismo lugar” que Winfrey.

“Es un buen momento para los latinos porque se están abriendo puertas que antes no teníamos, es muy emocionante ver este tipo de papeles ahora en Hollywood porque, cuando tenía 13 años, era imposible ver a una mujer empoderada”, insistió la joven colombiana, hermana del popular reguetonero Fabio Legarda, muerto en febrero tras ser alcanzado por una bala perdida en Medellín.

El rodaje de los 18 capítulos de la primera temporada se llevó a cabo entre noviembre y abril en los estudios del también productor Tyler Perry, otro de los empresarios afroamericanos más aclamados de Hollywood, que ha logrado amasar una fortuna multimillonaria gracias a sus películas.