Romeo Santos enfrenta reto de convocar 80.000 seguidores en estadio MetLife

Nueva York, 11 jun (EFEUSA).- El cantante Romeo Santos, que ha establecido récords a través de su carrera y que será el primer latino en presentarse en el estadio MetLife en Nueva Jersey, se ha impuesto ahora la meta de convocar a 80.000 personas en el único concierto que tiene previsto para presentar su nuevo disco “Utopía”.

El “Rey de la bachata”, que viene de realizar en 2018 “Golden”, considerada una de las diez giras más exitosa en EE.UU. y que produjo más de 42 millones de dólares, según la productora Live Nation, enfrenta ahora otro concierto histórico, el próximo 21 de septiembre, cuando será su presentación en el MetLife.

El premiado artista ha establecido récords a través de su carrera, como cuando reunió a más de 94.000 personas en dos conciertos en solitario en el estadio de los Yankees en Nueva York.

“Es una responsabilidad muy grande, todavía no lo he procesado, pero mi meta es que luego digan que fue mi mejor presentación”, que el público perciba su evolución, indicó el cantautor durante una conferencia de prensa en Nueva York en la que habló del concierto, de su nuevo disco “Utopía”, que salió al mercado el pasado 5 de abril, y de su nuevo hijo.

Aseguró que en este momento está más concentrado en los temas que elegirá para su nuevo concierto “que en si se llenará” el estadio aunque, afirmó: “confío en mis romeristas”, como se llama a los seguidores del cantante, que nació en El Bronx, de padre dominicano y madre puertorriqueña.

“Utopía” es un disco en que rinde homenaje a la bachata tradicional, un ritmo autóctono de la República Dominicana, por lo que considera el álbum “muy personal” y en el que contó con varias estrellas pioneras del género de ese país: Frank Reyes, Raulín Rodríguez, Elvis Martínez, Joe Veras o Zacarías Ferreiras y Anthony “El Mayimbe” Santos.

También invitó al dúo Monchy y Alexandra, que tras haberse separado logró reunirles para este proyecto, así como a sus excompañeros en el exitoso grupo Aventura, que le lanzó al estrellato y del que se separó en el 2011 para lanzar su carrera en solitario, con los que grabó “Inmortal”.

Durante la conferencia aseguró que los temas para este proyecto estuvieron listos en solo siete semanas y que su mayor preocupación durante la producción fue que uno de sus invitados no pudiera estar en el disco, que realizó en solo siete meses.

Santos aseguró además que no teme por la reacción de su público tras realizar un disco en el que se mete en la bachata pura, un sonido diferente al que ha presentado a lo largo de su carrera, de bachata urbana con “spanglish”.

“Quería algo que pudiera sorprender al público porque casi todas mis producciones tienen distintos géneros (fusionados con bachata). Entendía que esta producción iba a impactar porque va contra la corriente de lo que está pasado en la industria porque para nadie es un secreto que la música urbana está dominando”, afirmó Santos, que luce más delgado que en otras ocasiones.

También afirmó estar complacido del éxito que están teniendo otros latinos en el mercado anglo, cantando en español. “Que se cante en español me llena de orgullo”, aseguró.

Aunque no tenía previsto realizar una gira para presentar su cuarto álbum como solista, la reacción que vio del público en las redes sociales le hizo cambiar de parecer y tras discutirlo con su discográfica (Sony Music) eligieron el MetLif, en el que hasta ahora es el único concierto que presentará.

Los boletos comenzaron a comercializarse el pasado 7 de junio y hasta el momento se han vendido 30.000 entradas, según LiveNation, que produce el espectáculo.

Santos también habló de la felicidad por el nacimiento este año de su segundo hijo, y aseguró estar viviendo a plenitud esta nueva etapa en su vida.

Recordó que cuando tuvo a su primer hijo “era un niño teniendo a otro niño, todavía no tenía madurez”. “Todavía no cambio pañales, pero soy bueno para otras cosas, como cantarle”, comentó.