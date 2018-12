Zuckerberg se muestra “orgulloso del progreso” de Facebook pese a escándalos

San Francisco (EFEUSA).- El cofundador y consejero delegado de Facebook, Mark Zuckerberg, escribió su ya tradicional mensaje de fin de año en su cuenta de la red social, en el que se mostró “orgulloso del progreso” conseguido en todas las áreas en las que la compañía ha sufrido escándalos en los últimos meses.

“En 2018, mi reto personal ha sido centrarme en solucionar algunas de las cosas más importantes que afectan a nuestra comunidad, ya sea prevenir la interferencia electoral, detener el avance del discurso del odio y la información falsa o garantizar que los usuarios tienen control sobre su información”, indicó.

“En todas estas áreas, me siento orgulloso del progreso que hemos logrado”, aseguró Zuckerberg, para quien Facebook es hoy una empresa “muy diferente” de la que era en 2016, el año de las elecciones presidenciales y en el que empezaron las grandes polémicas de la compañía.

En aquella ocasión, la red social fue usada por “hackers” rusos para interferir en la campaña electoral a favor del entonces candidato republicano y actual presidente Donald Trump, y desde entonces las controversias relativas a Facebook se han sucedido a un ritmo frenético.

Este año, por ejemplo, se reveló en marzo que la consultora británica Cambridge Analytica utilizó una aplicación para recopilar millones de datos de usuarios de Facebook sin su consentimiento con fines políticos, y la red social admitió en octubre que piratas informáticos robaron datos personales de 30 millones de cuentas.

Estos dos casos fueron los más sonados, pero 2018 ha sido un año en el que la plataforma de internet ha sido noticia por uno u otro escándalo casi cada semana, siendo uno de los más recientes la publicación por parte de “The New York Times” de que la jefa de operaciones de la compañía, Sheryl Sandberg, ordenó a sus empleados que investigaran los intereses financieros del magnate George Soros.

“Está claro que solucionar estas cuestiones es un reto de más de un año. Pero en todas las áreas que he mencionado hemos establecido planes de varios años para reparar nuestros sistemas y estamos siguiendo esas sendas”, apuntó Zuckerberg en su escrito.

El ejecutivo reconoció que en el pasado la empresa no se centró “demasiado” en estos asuntos pese a que ello era “necesario”, pero aseguró que ahora son “mucho más proactivos”.

Related