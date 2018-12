Telemundo anuncia un noticiero en inglés para “milennials” latinos en YouTube

Miami, 17 dic (EFEUSA).- Noticias Telemundo anunció hoy el desarrollo de su primer noticiero diario totalmente en inglés, que se distribuirá exclusivamente en YouTube y estará pensado para los LatinX, los “milennials” hispanos.

El proyecto, que todavía está en planificación, logró una ayuda financiera por un monto no revelado de la iniciativa Google News Innovation (GNI).

Fuentes de Telemundo dijeron a Efe que no hay por ahora detalles de cómo será el noticiero, pero el objetivo es que esté listo para el tercer trimestre de 2019.

“Hoy en día hay que llegar a la audiencia donde ésta se encuentra, no donde queremos que esté, y los hispanos de EE.UU. tienen una mayor presencia en YouTube que otros grupos demográficos”, dijo Romina Rosado, vicepresidente sénior de Medios Digitales y Negocios Emergentes de NBCUniversal Telemundo Enterprises.

“Nuestro objetivo es que Noticias Telemundo reinvente el noticiero ‘tradicional’ para la generación LatinX: los millennials móviles, multirraciales y multiculturales de los Estados Unidos”, agregó Rosado en un comunicado.

El primer noticiero en inglés de la cadena televisiva en español va además a ser la primera producción de Noticias Telemundo en estar alojada fuera de una plataforma del grupo.

El promedio de edad de los usuarios de YouTube entre los hispanos estadounidenses es de 27 años en comparación con los 42 años de promedio de los blancos no hispanos, de acuerdo con la consultora Nielsen.

Además, los hispanos de EE.UU. entre 18 y 49 años están por encima del índice de referencia en YouTube, lo que la convierte en una plataforma ideal para llegar a los jóvenes latinos, señala el comunicado.

NBCUniversal Telemundo Enterprises es una compañía de medios líder en la producción y distribución de contenido en español para los hispanos en los Estados Unidos y para el público alrededor del mundo.

La cadena Telemundo ofrece contenido original en español de entretenimiento, noticias y deportes que llega al 94 % de los hogares hispanos en los Estados Unidos en 210 mercados a través de 27 estaciones locales, 51 afiliadas y su señal nacional.

Telemundo también es dueña de WKAQ, una cadena de televisión que sirve a los televidentes en Puerto Rico.

