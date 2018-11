Facebook prescinde de los servicios de la firma que atacaba a sus críticos

San Francisco, 15 nov (EFEUSA).- El consejero delegado y cofundador de Facebook, Mark Zuckerberg, anunció hoy que la empresa ha prescindido de los servicios de la firma de relaciones públicas que se dedicaba a atacar a los críticos con la red social, una práctica que destapó este miércoles el New York Times.

En una conferencia de prensa telefónica, Zuckerberg indicó que a partir de hoy Facebook ya no es cliente de Definers Public Affairs, la empresa con sede en la capital federal, Washington, y que había estado propagando historias negativas sobre compañías tecnológicas que compiten con Facebook y contra individuos que son críticos con la red social.

La firma de relaciones públicas trataba de que estas historias lograsen la mayor difusión posible, y algunas de ellas se centraban en el multimillonario judío George Soros, quien ha mostrado públicamente su oposición a Facebook en más de una ocasión y es objetivo habitual de ataques por parte de la ultraderecha.

Zuckerberg informó de que habían roto relaciones con Definers Public Affairs un día después de las revelaciones publicadas por el New York Times, pero negó que la empresa que dirige hubiese pedido jamás a la firma de relaciones públicas que escribiese artículos o pagase por ellos en nombre de Facebook.

Además, el consejero delegado de la red social también negó que tanto él como la jefa de operaciones de la compañía, Sheryl Sandberg, hubiesen ignorado los avisos de que hackers rusos estaban usando la plataforma para interferir en la elección presidencial estadounidense de 2016, como apuntó el rotativo neoyorquino.

“Sugerir que no estábamos interesados en conocer la verdad o que queríamos esconder lo que sabíamos o impedir investigaciones es, sencillamente, falso”, indicó Zuckerberg.

Según el artículo del New York Times, los directivos de la empresa, encabezados por Sandberg, ignoraron las señales, se quitaron las culpas de encima una vez se conocieron los hechos y siguieron prestando más atención a otros proyectos pese a los múltiples escándalos en materia de seguridad.

