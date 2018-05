La Casa Blanca lanza un vídeo sobre el debate de moda en USA: Yanny o Laurel

Washington, 18 may (EFEUSA).- La Casa Blanca puso a sus principales protagonistas, entre ellos al presidente Donald Trump, a participar en la discusión que ha divido esta semana a la sociedad estadounidense: ¿es “Yanny” o es “Laurel”?.

Ivanka Trump, la hija del presidente, es quien encabeza este desenfadado vídeo que la Casa Blanca divulgó hoy por sus redes situándose del bando de “Laurel”. “¡Claramente!”, afirmó entre risas.

En el vídeo aparecen otras de las caras conocidas de la Casa Blanca, como la estratega Kellyanne Conway, la portavoz Sarah Sanders o el vicepresidente, Mike Pence, que no logran ponerse de acuerdo sobre el audio en cuestión.

“Es ‘Laurel’, pero puedo pasarme a ‘Yanny’ si lo necesitas”, bromea en el vídeo Conway, conocida por haber presentado como “hechos alternativos” lo que muchos vieron como mentiras en los inicios de la Casa Blanca de Trump.

Como Conway, Sanders también utiliza el sentido del humor al parafrasear al presidente cuando se le sugiere si está del bando de “Laurel”.

“Está claro que has sacado tu información de CNN porque eso son ‘fake news’ (noticias falsas). Todo lo que yo escucho es ‘Yanny'”, afirma la portavoz.

“¿Quien es ‘Yanny’?”, se pregunta Pence, como si no supiera de que va la discusión.

Con la Casa Blanca dividida entre partidarios de “Laurel” y de “Yanny”, Trump hace su cameo al final del vídeo, aunque el presidente no decanta la balanza por ninguna de las dos opciones.

“Yo escucho ‘covfefe'”, afirma Trump, en un guiño a un tuit con errata que escribió el presidente de madrugada y que desató burlas de todo tipo en internet.

Este divertido vídeo es del todo inusual en la Casa Blanca de Trump, que a diferencia de su antecesor, Barack Obama, no suele prestarse para distensiones.

La controversia entre “Laurel” y “Yanny” estalló a principios de semana tras la publicación de un audio que corrió como la pólvora y ha dividido a la sociedad estadounidense.

Lingüistas han explicado al The New York Times que el audio puede interpretarse de las dos maneras ya que los sonidos son muy similares, y todo depende de si una persona presta más atención a las frecuencias más altas o más bajas.

La discusión entre “Laurel” y “Yanny” recuerda a la apasionada controversia que hace tres años dividió al mundo entre los que defendían que el color de un vestido era blanco y dorado y los que lo veían azul y negro.

Related