EEUU celebra como un “gran paso” que mujeres puedan conducir en Arabia Saudí

Washington, 26 sep (EFEUSA).- Estados Unidos celebró hoy como un “gran paso en la dirección adecuada” la decisión del rey de Arabia Saudí, Salman bin Abdelaziz, de emitir permisos de conducir para las mujeres, que hasta el día de hoy tenían prohibido ponerse al volante de un vehículo en el ultraconservador país musulmán.

“Estamos contentos de escuchar eso, y es algo a lo que ciertamente damos la bienvenida”, dijo la portavoz del Departamento de Estado, Heather Nauert, en una conferencia de prensa.

“Es un gran paso en la dirección adecuada para ese país”, añadió Nauert, que no quiso responder a la pregunta de si hay más avances que Arabia Saudí debería hacer en materia de derechos de las mujeres.

La agencia oficial de noticias saudí, SPA, informó hoy de que la orden real para que las mujeres puedan obtener un permiso de conducción entrará en vigor en junio próximo.

La decisión fue tomada, según la agencia, después de que la mayoría de los miembros de la Autoridad de los Ulemas del reino no se opusiera a que las mujeres conduzcan, dentro de “las garantías de la ‘sharía’ (ley islámica) para evitar (los) problemas” que pudieran surgir.

Asimismo, la orden se basa en “las consecuencias negativas de no permitir a la mujer conducir un vehículo y las previsibles ventajas de permitirle” hacerlo, de acuerdo con SPA.

Hasta ahora, las mujeres no podían manejar un vehículo en Arabia Saudí y necesitaban contar con un conductor privado o un familiar varón que las ayudara en sus desplazamientos.

Activistas de los derechos de las mujeres han hecho campañas desde hace años para revertir la prohibición, que ha llevado al arresto de decenas de saudíes que se han atrevido a ponerse al volante como forma de protesta.

Esta medida se enmarca en las reformas que lleva a cabo el rey Salman desde su llegada al trono en 2015, que han supuesto pequeñas mejoras para las mujeres saudíes, que aún así siguen sujetas a un sistema de tutoría del hombre.

