Completado el cable submarino de fibra óptica que une España y Estados Unidos

Los Ángeles, 22 sep (EFEUSA).- El cable submarino Marea, un proyecto en el que están involucradas las compañías Microsoft, Facebook y Telefónica, completó sus obras para unir España y Estados Unidos con una conexión de fibra óptica que es la más rápida de las que existen hasta ahora entre ambos lados del océano Atlántico.

Microsoft anunció el jueves por medio de un comunicado que el despliegue del cable había concluido con éxito, aunque no fue hasta hoy viernes que se hizo la inauguración oficial, en el marco del comienzo del XXII Foro España-Estados Unidos, en la ciudad de Williamsburg (Virginia).

El cable Marea tiene una extensión de 6.600 kilómetros y conecta Virginia Beach (Virginia) con Sopelana (País Vasco, España).

Está compuesto por ocho pares de cable de fibra óptica que permitirán transmitir 160 terabits por segundo (Tbps), una conexión 16 millones de veces más rápida que la estándar de internet doméstico.

Así, Marea tendrá capacidad para retransmitir de manera simultánea 71 millones de vídeos en alta definición por “streaming” (emisión en línea).

Microsoft y Facebook se encargaron de construir el cable transoceánico, mientras que Telefónica, a través de su filial de infraestructuras Telxius, se ocupará de su gestión y operación.

Marea no sólo enlazará Estados Unidos y España, ya que se vinculará con un corredor de fibra ya existente en Europa que une los principales centros de conexión como París, Fráncfort, Amsterdam y Londres.

Una novedad de Marea respecto a otros cables transatlánticos es que su extremo estadounidense se ha situado más al sur de lo habitual para prevenir posibles problemas por catástrofes naturales como el huracán Sandy, que en 2012 afectó a las conexiones de internet entre Estados Unidos y Europa.

“Marea llega en un momento crucial”, dijo en un comunicado el presidente de Microsoft, Brad Smith.

“Los cables submarinos en el Atlántico ya transmiten un 55 % más de datos que las rutas transpacíficas y un 40 % más de las que hay entre Estados Unidos y Latinoamérica. No hay duda de que la demanda de flujo de datos a través del Atlántico continuará aumentado y Marea proporcionará una conexión fundamental para Estados Unidos, España y más allá”, añadió.

Por su parte, el vicepresidente de ingeniería de redes de Facebook, Najam Ahmad, aseguró que Marea ayudará a conectar a la gente de “una manera más rápida y eficiente”.

“Una conectividad más amplia y robusta puede ayudar a que un gran abanico de personas construyan relaciones y colaboren entre países y culturas”, afirmó.

Asimismo, el jefe de operaciones de Telxius, Rafael Arranz, destacó que todo lo relacionado con vídeo requiere de conexiones cada vez más sofisticadas y avanzadas.

“Este cable va a ser capaz de absorber y suministrar tráfico de un lado a otro para fortalecer las comunicaciones no sólo en el Atlántico sino en todo el mundo”, aseguró.

Por último, el senador demócrata Tim Kaine, dentro de la inauguración hoy del XXII Foro España-Estados Unidos, destacó que la agenda bilateral de estos dos países beneficia “inmensamente” al estado que él representa, Virginia, en referencia al lugar donde se ubica el extremo estadounidense del cable Marea.

