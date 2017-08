Felicidad primero, problemas después en parejas con diferencia edad

Denver (CO), 3 ago (EFEUSA).- Las uniones en las que uno de los cónyuges es “significativamente” más joven que el otro disfrutan de mayor satisfacción que otras parejas en la etapa inicial del enlace, aunque ello desaparece en pocos años, afirma un estudio difundido hoy.

El informe de Terra McKinnish, profesora de Economía de la Universidad de Colorado (CU) en Boulder, señala que los matrimonios con una “significativa disparidad” de edad son “menos resistentes” a situaciones adversas como la pérdida de trabajo que matrimonios con el mismo tiempo de casados pero edades similares entre los cónyuges, que para el estudio es de no mas de tres años de diferencia.

“La satisfacción matrimonial disminuye con la duración del matrimonio tanto para hombres como para mujeres en edades diferentes que sus cónyuges en comparación con parejas de edades similares”, afirmó McKinnish, que fija un periodo de entre 6 y 10 años de unión cuando empiezan a verse el descenso de felicidad.

El estudio fue publicado en la revista especializada Journal of Population Economics y se basa en el análisis durante 13 años de unos 7.600 matrimonios en Australia, que fueron encuestados año tras año durante la duración del proyecto.

En el caso específico de las parejas con diferente edad, McKinnish y su colaborador Wang-Sheng Lee (de la Universidad Deakin, en Australia) se enfocaron en las respuestas de esas parejas a “golpes negativos” en sus vidas, especialmente el deterioro de sus finanzas.

“Encontramos que las parejas con una marcada diferencia de edad tienden a tener una disminución mucho mayor de su satisfacción marital cuando enfrentan dificultades económicas que las parejas con sólo una pequeña diferencia de edad”, indicó la investigadora de Colorado.

Un factor que podría explicar esa situación es que las parejas de edades similares “están en mejor sincronía sobre las decisiones de la vida que afectan a ambos cónyuges”, desde tener hijos hasta decidir en qué se va a gastar el dinero.

Contrariamente, una inesperada situación adversa en el matrimonio “deja al descubierto las tensiones subyacentes” en las parejas con edades muy desiguales.

Según datos del Buró del Censo (2013), casi el 60 % de las parejas en Estados Unidos tienen edades similares, mientras que en el 24 % de los casos, el esposo tiene 4 años (o más) que la esposa, y lo opuesto sucede en el 6 % de los matrimonios.

Entre los hispanos, según un estudio de la Universidad de Nebraska en Lincoln (2005), la diferencia de edad entre cónyuges es mayor si ambos son latinos que si uno de ellos no lo es.

