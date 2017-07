¿Se puede ser feliz en un matrimonio sin hijos?

CIUDAD DE MÉXICO, 10 de julio de 2017 /PRNewswire/ — Es común crecer escuchando a familiares y amigos que el tener hijos, una vez que encontraste a tu media naranja, es el siguiente paso en tu vida adulta. Pocos se atreven a pensar diferente, y quien lo hace, generalmente no lo expresa por temor a ser tachado de egoísta o amargado. Se asume que una pareja feliz está “incompleta” si no ha procreado o no tiene planes de hacerlo, inclusive se le llega a ver con lástima sin realmente considerar cuáles son las verdaderas razones de dicha decisión.

Un estudio realizado por la aplicación de citas formales SweetRing reveló que hasta un 22% de sus usuarios expresaron su deseo de vivir con su pareja toda su vida sin necesidad de tener hijos ya que es posible ser feliz disfrutando ventajas que eso significa.

Principales razones:

Estabilidad económica porque hay dos ingresos, sin tener que gastar en nadie más. Viajar más y tener mayor flexibilidad de horario. Menos estrés, porque al tener hijos los padres se preocupan constantemente. Sexo más frecuente ya que tienes más energía, además no despertarás a nadie en la madrugada. Mejor salud al poder dormir mejor sin ese extra estrés. Romper ese mito que los hijos pueden unir matrimonios, aún en dificultades.

Un artículo publicado por CNN en el 2016(estudio Princeton-Stony) reveló que las parejas con hijos experimentan emociones extremas en sus vidas; cuando son felices, es un sentimiento indescriptible pero cuando se deprimen se sienten miserables. En cambio, las parejas que no tienen hijos mantienen una “felicidad” mucho más constante.

De acuerdo con una investigación de la “Open University” en Inglaterra, al preguntarle a matrimonios sobre quién era la persona más importante en sus vidas, las madres respondieron en su mayoría que sus hijos, los padres señalaron que era su esposa.

Las parejas que deciden tener hijos y son felices con ellos merecen reconocimiento y respeto ya que no es tarea fácil y es algo admirable. Lo importante es igualmente respetar las decisiones de quienes, por decisión propia, decidieron que el tener hijos no era para ellos, ya que es igual de válido. Siendo una decisión tan sensible, es fundamental hablarlo con tu pareja desde una etapa temprana de la relación ya que seguramente dará mucho de que hablar y negociar.